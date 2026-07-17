Acidente é registrado em Ijuí na noite desta quinta-feira

A Brigada Militar esteve no local para registrar a ocorrência e realizar o controle do trânsito. As causas do acidente serão apuradas.

O condutor da motocicleta ficou ferido e recebeu atendimento da equipe do SAMU, sendo encaminhado para avaliação médica. A princípio, os ferimentos são considerados leves e ele não corre risco.

Mais um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira, em Ijuí. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta na Rua Emílio Glitz, em frente ao Centro Social Urbano urbano

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