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Crédito próprio ganha força com consumidor adimplente

Levantamento da Abecs mostra que 85% dos brasileiros quitam integralmente a fatura do cartão de crédito; cenário reduz percepção de risco e reforça...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 10h05
Crédito próprio ganha força com consumidor adimplente
Créditos: INFOX Payments

Em um momento em que o acesso ao crédito continua sendo um dos principais motores do consumo no país, um dado da pesquisa realizada trimestralmente pelo Instituto Datafolha para a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) chama a atenção do mercado. Há mais de dez anos, o levantamento mostra que cerca de 85% dos consumidores brasileiros pagam integralmente a fatura do cartão de crédito na data de vencimento, sem recorrer ao crédito rotativo ou ao parcelamento da fatura com incidência de juros.

O resultado indica um padrão consistente de comportamento financeiro e ajuda a desconstruir a percepção de que o cartão de crédito é, necessariamente, um fator de endividamento. Na prática, a maior parte dos consumidores utiliza o cartão como instrumento de organização financeira e de gestão do fluxo de caixa, mantendo suas obrigações em dia.

Para o varejo, o cenário abre espaço para uma discussão estratégica sobre a ampliação das operações de crédito próprio. Ao demonstrar capacidade recorrente de honrar compromissos financeiros, grande parte dos consumidores apresenta um perfil que tende a reduzir riscos de inadimplência em programas estruturados de crediário, cartões private label e demais modalidades de financiamento oferecidas pelas próprias redes.

"Existe uma percepção bastante difundida de que o cartão de crédito é um dos principais responsáveis pelo endividamento das famílias. No entanto, os dados da Abecs mostram uma realidade diferente: a grande maioria dos consumidores utiliza o crédito de forma planejada e quita integralmente suas faturas. Isso demonstra que o problema não está no instrumento de pagamento em si, mas na forma como o crédito é concedido e administrado", analisa André Maniezo, CEO da INFOX Payments.

Esse comportamento oferece ao varejo uma oportunidade de fortalecer políticas de concessão baseadas em análise de risco e relacionamento, utilizando o crédito próprio não apenas como ferramenta de financiamento, mas também como instrumento de fidelização e incremento das vendas.

Além do comportamento observado entre os consumidores, os indicadores reforçam a relevância do cartão na economia. Segundo a Abecs, aproximadamente 76% da população utiliza algum tipo de cartão em seu dia a dia, enquanto as transações com cartão de crédito movimentaram R$ 810,2 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Outro aspecto que reforça essa percepção é que, segundo dados citados pela Abecs com base em informações do Banco Central, apenas uma pequena parcela do estoque de crédito está vinculada ao rotativo, modalidade que concentra as maiores taxas de juros do mercado. O dado evidencia que o endividamento mais oneroso não representa o comportamento predominante entre os usuários de cartão de crédito.

Para Maniezo, a maturidade demonstrada pelo consumidor brasileiro tende a favorecer a expansão desse modelo nos próximos anos.

"O consumidor quer conveniência e acesso ao crédito, enquanto o varejista busca aumentar a recorrência de compras e fortalecer o relacionamento com seus clientes. Quando esses interesses são apoiados por tecnologia, análise de dados e boas práticas de concessão, cria-se um ambiente saudável para todos os envolvidos. A elevada taxa de consumidores que pagam a fatura integralmente mostra que existe espaço para ampliar o crédito próprio de forma responsável e sustentável", conclui.

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