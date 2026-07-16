Ex-marido de professora é preso durante investigação sobre morte em Constantina

O ex-marido da professora Glória Werkausen, de 43 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16), em Constantina, no Norte do Rio Grande do Sul. A prisão cautelar foi cumprida pela Brigada Militar por determinação da Justiça e integra a investigação sobre a morte da professora, registrada no último domingo e que causou grande comoção na comunidade e em todo o Estado.

Após ser detido, o suspeito, identificado como Márcio dos Santos, foi encaminhado ao Hospital de Constantina para a realização do exame de corpo de delito. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Márcio atua como taxista no município e é ex-marido da vítima. O casal tem um filho.

Ainda durante a manhã, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar realizaram diligências na residência do investigado, cumprindo mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito.

Até o momento, as autoridades não divulgaram quais elementos motivaram o pedido de prisão, nem confirmaram a motivação do crime. A Polícia Civil reforça que a investigação segue em andamento e que somente ao final do inquérito será possível definir as responsabilidades e esclarecer completamente as circunstâncias da morte de Glória Werkausen. O caso continua sendo tratado com prioridade devido à grande repercussão na região e em todo o Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.