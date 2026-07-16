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Ex-marido de professora é preso durante investigação sobre morte em Constantina

Prisão cautelar foi cumprida pela Brigada Militar; Polícia Civil segue apurando o caso que comoveu o Rio Grande do Sul

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com Informações RD Uirapuru / Mateus Pirolli
16/07/2026 às 14h35
Ex-marido de professora é preso durante investigação sobre morte em Constantina
Foto: Divulgação

O ex-marido da professora Glória Werkausen, de 43 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (16), em Constantina, no Norte do Rio Grande do Sul. A prisão cautelar foi cumprida pela Brigada Militar por determinação da Justiça e integra a investigação sobre a morte da professora, registrada no último domingo e que causou grande comoção na comunidade e em todo o Estado.

Após ser detido, o suspeito, identificado como Márcio dos Santos, foi encaminhado ao Hospital de Constantina para a realização do exame de corpo de delito. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Márcio atua como taxista no município e é ex-marido da vítima. O casal tem um filho.

Ainda durante a manhã, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar realizaram diligências na residência do investigado, cumprindo mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito.

Até o momento, as autoridades não divulgaram quais elementos motivaram o pedido de prisão, nem confirmaram a motivação do crime. A Polícia Civil reforça que a investigação segue em andamento e que somente ao final do inquérito será possível definir as responsabilidades e esclarecer completamente as circunstâncias da morte de Glória Werkausen. O caso continua sendo tratado com prioridade devido à grande repercussão na região e em todo o Rio Grande do Sul.

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