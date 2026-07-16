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Acidente no Centro de Tenente Portela deixa motorista ferido

Colisão entre um Jeep Compass e uma Saveiro ocorreu em uma rótula na manhã desta quinta-feira; um dos condutores foi encaminhado ao hospital

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
16/07/2026 às 10h17
Acidente no Centro de Tenente Portela deixa motorista ferido
(Fotos: Jornal Província)

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 10h desta quinta-feira (16), no Centro de Tenente Portela. A colisão envolveu um Jeep Compass e uma Volkswagen Saveiro, ambos com placas do padrão Mercosul.

De acordo com as informações apuradas, o Jeep Compass trafegava pela Rua Potiguara, enquanto a Saveiro seguia pela Rua Tapes. Os dois veículos colidiram na rótula, fazendo com que o Compass capotasse.

O Jeep sofreu danos de grande monta. Apesar da gravidade do acidente, o motorista estava consciente e orientado no momento do atendimento.

A Saveiro teve a parte frontal bastante danificada, com acionamento dos airbags. O condutor ficou ferido e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.







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