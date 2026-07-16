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Motociclista fica ferida em acidente na BR-468, em Três Passos

Mulher de 28 anos sofreu fratura no punho após colisão envolvendo uma Honda Biz e um Ford Fiesta, nas proximidades do Seminário São Pascoal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MB Notícias
16/07/2026 às 11h38
Motociclista fica ferida em acidente na BR-468, em Três Passos
(Foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma mulher de 28 anos ficou ferida em um acidente de trânsito registrado por volta das 7h20 desta quinta-feira (16), na BR-468, nas proximidades dos controladores de velocidade, próximo ao Seminário São Pascoal, em Três Passos.

Conforme as informações, a ocorrência envolveu uma motocicleta Honda Biz e um automóvel Ford Fiesta, ambos conduzidos por mulheres. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a motocicleta tombada.

A condutora da Honda Biz sofreu uma lesão no punho e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos. Na unidade de saúde, foi constatada uma fratura no punho. Após receber atendimento e imobilização com tala, ela foi liberada.

A Brigada Militar prestou o primeiro atendimento e comunicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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