Polícia Civil recupera R$ 5 mil furtados de idoso de 81 anos em Santo Augusto

A Polícia Civil recuperou, na manhã desta quarta-feira (16), a quantia de R$ 5 mil que havia sido furtada de um idoso de 81 anos em Santo Augusto. A ação foi conduzida pela equipe da Delegacia de Polícia do município, que atuou na investigação do caso desde o registro da ocorrência.

O furto aconteceu no último domingo, 12 de julho, nas proximidades do Supermercado Santi. Após o crime, os policiais civis iniciaram diligências com o objetivo de esclarecer os fatos e localizar o dinheiro subtraído da vítima.

Com o avanço das investigações e o cumprimento das formalidades legais, a quantia foi recuperada pela Polícia Civil. O valor foi devolvido integralmente ao idoso, garantindo a restituição do prejuízo causado pelo furto.

A Polícia Civil destacou o trabalho investigativo desenvolvido pela Delegacia de Polícia de Santo Augusto, que possibilitou a localização do dinheiro e a devolução dos recursos à vítima.

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