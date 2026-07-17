Sexta, 17 de Julho de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Comissão de Constituição e Justiça aprova incentivo para contratação de pessoas com deficiência além das cotas

Projeto de lei será analisado ainda pelo Senado Federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/07/2026 às 08h26
Comissão de Constituição e Justiça aprova incentivo para contratação de pessoas com deficiência além das cotas
Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê a criação de estímulos fiscais ou creditícios para empresas que contratarem mais pessoas com deficiência do que o mínimo exigido pela legislação.

Por recomendação do relator, deputado Diego Garcia (União-PR), foi aprovada a versão da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ao Projeto de Lei 407/21 , do ex-deputado Carlos Bezerra (MT).

O texto tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação, antes, pelo Plenário da Câmara.

Segundo Diego Garcia, a proposta respeita os princípios da Constituição e contribui para os objetivos da República Federativa do Brasil, como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem discriminação.

“Ao criar um estímulo positivo para a contratação de pessoas com deficiência acima das cotas legais, o projeto materializa o princípio da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, reconhecendo o emprego como ferramenta essencial para a autonomia, a cidadania e a plena integração social”, afirmou o relator.

Cotas
A Lei 8.213/91 determina que empresas com 100 ou mais funcionários reservem entre 2% e 5% das vagas para trabalhadores com deficiência.

A proposta aprovada inclui a medida na Lei 7.853/89 , que trata da integração social das pessoas com deficiência.

Pelo projeto, regulamentação posterior disciplinará a organização de oficinas integradas ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 horas

Comissão aprova incentivo ao aleitamento materno em creches

Proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 13 horas

Comissão da Câmara aprova projeto que declara nulo casamento de menores de 16 anos de idade

Proposta poderá seguir para análise do Senado

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Comissão aprova projeto que obriga condução à delegacia após relato de violência contra mulher

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Projeto cria incentivo fiscal para empresa que preservar patrimônio histórico rural

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

 Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Motta defende modernização do Estado na posse de novos servidores da Câmara

Presidente destacou a importância do trabalho técnico e anunciou novo processo seletivo para a Casa

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 26°
24° Sensação
5.19 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
27° 20°
Domingo
28° 19°
Segunda
26° 19°
Terça
19° 17°
Quarta
20° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 47 minutos

Crédito próprio ganha força com consumidor adimplente
Internacional Há 1 hora

Ações pró-armas de Trump devem favorecer facções criminosas no Brasil
Esportes Há 2 horas

Dezenove anos após "banho", Messi reencontra Yamal em final histórica
Justiça Há 2 horas

Combate aos crimes no setor de combustíveis no Rio terá ação integrada
Operação Federal Há 2 horas

Polícia Federal cumpre mandados em Palmeira das Missões durante operação contra descaminho e evasão de divisas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,53%
Euro
R$ 5,86 +0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 340,799,94 -2,24%
Ibovespa
173,579,17 pts -0.14%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7067 (16/07/26)
05
08
18
25
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3737 (16/07/26)
02
03
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias