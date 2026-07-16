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Acidente de trânsito é registrado em Ijuí

a condutora ficou ferida e necessitou de atendimento médico

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Caçadores de Notícias
16/07/2026 às 07h34
Acidente de trânsito é registrado em Ijuí
(Fotos: Divulgação Caçadores de Notícias)
Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida São Luís, no bairro Getúlio Vargas, em Ijuí. A colisão envolveu um Renault Clio e um Kadett.
De acordo com as primeiras informações, o Renault Clio era conduzido por um homem, que não sofreu ferimentos. Já no Kadett, apenas a condutora ficou ferida e necessitou de atendimento médico. A princípio, os ferimentos não são considerados graves.
A Brigada Militar esteve no local realizando o registro da ocorrência e orientando o trânsito, enquanto o serviço de resgate prestou atendimento à vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas.



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