Acidente de trânsito é registrado em Ijuí

A Brigada Militar esteve no local realizando o registro da ocorrência e orientando o trânsito, enquanto o serviço de resgate prestou atendimento à vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

De acordo com as primeiras informações, o Renault Clio era conduzido por um homem, que não sofreu ferimentos. Já no Kadett, apenas a condutora ficou ferida e necessitou de atendimento médico. A princípio, os ferimentos não são considerados graves.

Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida São Luís, no bairro Getúlio Vargas, em Ijuí. A colisão envolveu um Renault Clio e um Kadett.

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