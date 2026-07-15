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Ônibus que saiu de Gramado cai em ribanceira em Santa Catarina e deixa três mortos

Coletivo seguia para o Paraguai com 67 ocupantes; acidente também deixou oito feridos graves na SC-492

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rede Peperi
15/07/2026 às 07h32
Ônibus que saiu de Gramado cai em ribanceira em Santa Catarina e deixa três mortos
(Fotos: Rede Peperi)

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta da 1h desta quarta-feira (15) na SC-492, entre os municípios de Maravilha e São Miguel da Boa Vista, em Santa Catarina. Um ônibus que havia saído de Gramado, no Rio Grande do Sul, com destino ao Paraguai, saiu da pista e tombou em uma ribanceira, provocando a morte de três pessoas.

De acordo com as informações preliminares, o coletivo transportava 67 ocupantes. O motorista relatou que o veículo apresentou problemas nos freios ao passar por uma curva, fazendo com que ele perdesse o controle da direção antes de sair da pista.

As vítimas fatais são uma idosa, que foi encontrada sob o ônibus, além de uma mulher e uma criança, localizadas sem vida no interior do veículo.

Outras oito pessoas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para hospitais da região. O atendimento mobilizou equipes de sete a oito quartéis do Corpo de Bombeiros, além do apoio de prefeituras dos municípios próximos.

Segundo as informações divulgadas até o momento, todos os ocupantes do ônibus haviam participado de um evento em Gramado e retornavam ao Paraguai quando ocorreu o acidente.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.


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