Bombeiros resgatam gambá preso em congelador em Três Passos

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos realizou, na noite desta quarta-feira (15), o resgate de um gambá que ficou preso dentro de um congelador nas dependências do CTG Missioneiro dos Pampas, localizado na Rua Campos Sales, nº 444, no bairro Érico Veríssimo.

A guarnição foi acionada às 20h42 e deslocou-se ao local utilizando a ambulância de resgate AR-10190. De acordo com o solicitante, o animal silvestre estava preso no equipamento, sendo necessária a intervenção dos bombeiros para garantir um resgate seguro.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o gambá bastante assustado, porém sem apresentar ferimentos. O animal foi capturado com técnicas apropriadas, acondicionado em um recipiente adequado para transporte e, posteriormente, levado até uma área de mata nativa, onde foi devolvido ao seu habitat natural.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência não registrou danos materiais nem vítimas. Após a conclusão do atendimento, a equipe retornou ao quartel.

A corporação reforça a orientação para que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população evite qualquer contato direto. A recomendação é acionar os órgãos competentes para que o resgate seja realizado de forma segura, preservando tanto a integridade do animal quanto a segurança das pessoas.

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