Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Bombeiros resgatam gambá preso em congelador em Três Passos

Animal silvestre foi encontrado sem ferimentos e devolvido ao habitat natural após atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
16/07/2026 às 09h48
Bombeiros resgatam gambá preso em congelador em Três Passos
(Foto: Arte / Sistema Provincia)

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos realizou, na noite desta quarta-feira (15), o resgate de um gambá que ficou preso dentro de um congelador nas dependências do CTG Missioneiro dos Pampas, localizado na Rua Campos Sales, nº 444, no bairro Érico Veríssimo.

A guarnição foi acionada às 20h42 e deslocou-se ao local utilizando a ambulância de resgate AR-10190. De acordo com o solicitante, o animal silvestre estava preso no equipamento, sendo necessária a intervenção dos bombeiros para garantir um resgate seguro.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o gambá bastante assustado, porém sem apresentar ferimentos. O animal foi capturado com técnicas apropriadas, acondicionado em um recipiente adequado para transporte e, posteriormente, levado até uma área de mata nativa, onde foi devolvido ao seu habitat natural.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência não registrou danos materiais nem vítimas. Após a conclusão do atendimento, a equipe retornou ao quartel.

A corporação reforça a orientação para que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população evite qualquer contato direto. A recomendação é acionar os órgãos competentes para que o resgate seja realizado de forma segura, preservando tanto a integridade do animal quanto a segurança das pessoas.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O governador destacou a importância de consolidar o Estado como protagonista na agenda energética sustentável -Foto: Vitor Rosa/Secom
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo do Estado promove evento Novas Energias e reforça posicionamento como destino competitivo na transição energética

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e em parceria com a Invest RS, realizou na terça-feira (30/6) ...

 Iniciativa amplia atendimento especializado aos animais silvestres provenientes de resgates, apreensões e ações de fiscalização -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 3 semanas

Governo do Estado e prefeitura de Gramado firmam convênio de R$ 9,46 milhões para centro de fauna silvestre

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), e a prefeitura de Gramado formalizaram nesta sexta-feira (26/...

 -
Meio ambiente Há 3 semanas

Estado abre chamamento público para neutralizar emissões de carbono em eventos institucionais

O governo do Estado abriu um chamamento público para credenciar empresas interessadas em apoiar a neutralização das emissões de gases de efeito est...

 Conselho Gestor do fundo se reuniu para iniciar as discussões sobre o edital e a destinação dos recursos -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Meio ambiente Há 3 semanas

Governo do Estado divulga lista de municípios habilitados ao Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), divulgou a relação dos municípios habilitados a participar da...

 Proposta prevê redução gradual do carvão, proteção social e novas oportunidades econômicas -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 3 semanas

Plano de Transição Energética Justa das regiões carboníferas orienta futuro sustentável no Rio Grande do Sul

O Governo do Rio Grande do Sul deu mais um passo na agenda de descarbonização ao lançar, na última quinta-feira (18/6), o Plano de Transição Energé...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
20° Sensação
3.72 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que prevê multa para quem dificultar matrícula de aluno com deficiência
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que garante escolta policial para mulher denunciar agressor
Câmara Há 4 minutos

Medida provisória cria linhas de crédito para produtores rurais afetados pelo clima e pela queda de preços
Trânsito Há 27 minutos

Motociclista fica ferida em acidente na BR-468, em Três Passos
Consulta Popular Há 28 minutos

Consulta Popular vai definir investimentos de mais de R$ 2 milhões para a Região Celeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,53%
Euro
R$ 5,84 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,882,25 -0,56%
Ibovespa
174,667,94 pts -0.76%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias