Marketplace digital projeta US$ 2,29 trilhões até 2035

A consolidação do modelo de marketplace no cenário global entrou em uma nova fase de maturidade. Se a última década foi marcada pela digitalização do varejo de produtos físicos e de bens de consumo diários, o cenário atual aponta para a transformação de setores de alta complexidade. Serviços que antes exigiam longas jornadas de atendimento presencial, intermediações de múltiplos agentes e processos burocráticos analógicos estão migrando rapidamente para plataformas digitais integradas.

Segundo dados oficiais publicados pela Next Move Strategy Consulting, o mercado global de marketplaces digitais está projetado para atingir a marca de US$ 2,29 trilhões até 2035, expandindo-se sob uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,49% a partir de 2026. Esse crescimento contínuo é impulsionado pelo avanço das tecnologias de APIs de pagamento globais, algoritmos de recomendação baseados em inteligência artificial (IA) e, principalmente, por uma mudança no comportamento de um novo perfil de consumidor, que prioriza a conveniência, a segurança e a autonomia de escolha.

A transição do varejo simples para serviços de nicho

O conceito tradicional de marketplace — conectar múltiplos vendedores a compradores em uma única vitrine — provou sua eficiência ao reduzir custos de transação. Contudo, ao aplicar essa lógica a mercados complexos, como educação internacional, turismo de experiência, serviços financeiros e imobiliários, a tecnologia precisou evoluir.

De acordo com relatórios de comércio eletrônico divulgados pela International Trade Administration (ITA), a expansão do e-commerce global tem como principais catalisadores o avanço nos sistemas de pagamento digital e a busca dos consumidores por ambientes integrados que centralizem soluções. Nos marketplaces de serviços, o valor central migra da logística física para a curadoria de parceiros, segurança de dados e desintermediação.

Para Camila Fidélis, executiva de Recursos Humanos e fundadora da Beawst, esses indicadores refletem uma mudança estrutural irreversível nas expectativas de consumo.

"Quando acompanhamos as projeções globais de crescimento dos marketplaces e o foco que a ITA aponta na segurança de dados, fica claro que o cliente moderno não aceita mais as fricções dos modelos de negócios offline", pontua Fidélis. "O valor das plataformas hoje não está apenas em listar opções, mas em traduzir burocracias complexas e moedas diferentes em uma interface fluida, transparente e segura. Quem não digitalizar a jornada de ponta a ponta perderá relevância rapidamente."

As três vantagens estruturais do modelo

O amadurecimento desse ecossistema digital oferece três vantagens claras que justificam a migração dos consumidores para o ambiente online:

Redução da assimetria de informação: Plataformas digitais organizam dados dispersos, permitindo que o consumidor compare preços, políticas de cancelamento e avaliações de forma clara, eliminando as chamadas "taxas ocultas" comuns em mercados offline. Desintermediação de processos: Ao conectar o cliente diretamente ao prestador final (escola, profissional ou prestador de serviço), as plataformas encurtam a cadeia de valor, o que reduz custos operacionais em ambas as pontas. Escalabilidade operacional e segurança: Prestadores de serviços encontram nesses canais uma infraestrutura digital pronta — incluindo processamento de pagamentos internacionais e triagem de clientes via IA — sem a necessidade de investir no desenvolvimento de tecnologia própria.

Essa reestruturação digital atende diretamente a um mercado consumidor mais exigente, que, conforme apontam as tendências de consumo global mapeadas pela ITA, considera a transparência financeira e o controle de dados como fatores decisivos para a contratação de serviços de alto valor agregado.

O reflexo prático na mobilidade internacional e intercâmbios

Um dos setores que melhor ilustra essa transição para o modelo de plataforma é o de intercâmbios e educação internacional. O segmento, historicamente operado por agências físicas e intermediários centralizadores, começa a adotar a dinâmica das EdTechs (tecnologias educacionais) e TravelTechs (tecnologias voltadas ao turismo).

Plataformas brasileiras que atuam neste ecossistema, como a Beawst, exemplificam essa transição ao atuar como marketplaces de nicho. Ao unificar em um único ambiente digital a matrícula direta em escolas globais, o seguro-viagem, assessorias para visto e o processamento de pagamentos através de integradores globais de pagamento, o modelo demonstra como a tecnologia pode simplificar uma jornada de consumo complexa e de alto investimento financeiro.

Esta reestruturação não apenas reduz o custo final para o usuário ao remover as margens de intermediários tradicionais, mas também viabiliza que as instituições de ensino internacionais acessem mercados emergentes de forma direta, otimizando os seus processos de admissão.

A tendência indica que o avanço tecnológico continuará descentralizando setores tradicionalmente analógicos. Empresas que conseguirem traduzir processos burocráticos e complexos em interfaces digitais intuitivas e seguras liderarão a próxima onda da economia de plataforma.

Sobre a Beawst

A Beawst é uma plataforma de marketplace que atua como EdTech e TravelTech de mobilidade internacional. A startup conecta diretamente estudantes brasileiros a instituições de ensino e prestadores de serviços de suporte ao intercâmbio ao redor do mundo, eliminando intermediários e garantindo transparência financeira por meio de tecnologia avançada de transações globais.

Para mais informações sobre a tecnologia de contratação de serviços internacionais, basta acessar o portal da plataforma em https://www.beawst.com.