Colisão entre Corolla e Kwid termina com capotamento e uma pessoa ferida em Ijuí

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (14) no trevo de entroncamento da BR-285 com a RS-342, no município de Ijuí. A ocorrência envolveu um Toyota Corolla, com placas de Três de Maio (RS), e um Renault Kwid pertencente a uma locadora, emplacado em Belo Horizonte (MG).

Com a força da colisão, o Renault Kwid capotou. A condutora do veículo sofreu ferimentos e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada a um hospital para avaliação e atendimento médico.

No Toyota Corolla estavam duas ocupantes, a motorista e uma passageira. Ambas não se feriram e dispensaram atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou os procedimentos de levantamento do acidente e controlou o fluxo de veículos no trecho durante o atendimento. As causas e circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.