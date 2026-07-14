Clínica estética clandestina é interditada e responsável presa em flagrante em Panambi

Uma operação realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Promotoria de Justiça de Panambi, resultou na interdição de uma clínica estética clandestina e na prisão em flagrante da responsável pelo estabelecimento. A ação ocorreu na sexta-feira, 10 de julho, com apoio da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária do município, localizado no Noroeste do Estado.

A investigação apura a aplicação irregular da substância química tirzepatida, além da realização de procedimentos estéticos sem o cumprimento das exigências legais. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência situada no bairro Fátima, onde funcionava a clínica.

Segundo o promotor de Justiça Daniel Mattioni, responsável pela investigação, o local oferecia tratamentos estéticos e utilizava a tirzepatida em procedimentos voltados ao emagrecimento, sem atender às normas exigidas para a utilização do medicamento.

Durante a fiscalização, os órgãos responsáveis verificaram que o estabelecimento funcionava sem alvará sanitário. Também foram constatadas outras irregularidades, entre elas a elaboração de planos nutricionais por pessoa sem habilitação profissional, a aplicação de medicamentos sem prescrição ou acompanhamento médico e o armazenamento inadequado da tirzepatida, em desacordo com as normas sanitárias vigentes.

Diante das infrações identificadas, a Vigilância Sanitária determinou a interdição da clínica. A responsável pelo estabelecimento foi presa em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a dimensão dos fatos, identificar possíveis responsabilidades criminais e apurar eventuais prejuízos causados aos consumidores.

O promotor Daniel Mattioni alertou para os riscos de tratamentos estéticos que prometem resultados rápidos sem respaldo técnico ou médico. Conforme destacou, antes de contratar esse tipo de serviço, a população deve verificar se o estabelecimento possui alvará sanitário válido e se os profissionais responsáveis são devidamente habilitados. Ele também reforçou que medicamentos como a tirzepatida devem ser utilizados exclusivamente mediante avaliação, prescrição e acompanhamento médico.

O Ministério Público orienta que denúncias sobre possíveis irregularidades podem ser encaminhadas à Promotoria de Justiça de Panambi ou por meio do site oficial da instituição.

A tirzepatida é um medicamento aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2 e, em situações específicas, também pode ser empregada no controle crônico do peso corporal, desde que seu uso ocorra sob prescrição e acompanhamento médico.

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