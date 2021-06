Cães esperam a dona na porta do hospital de Três Passos

Cães esperando por seus donos em frente aos hospitais sempre chamam a atenção. História semelhante aconteceu na noite da segunda-feira (07/06) no Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP).

A pessoa que captou a imagem dos animais parados na porta de entrada da instituição disse que os dois cachorros permaneceram ali por mais de duas horas aguardando a dona.

De acordo com o site Três Passos News, os cães pertencem a uma mulher que cuidava de um paciente internado no HCTP.

Notícias no WhatsApp:

