Vereadores de Palmeira das Missões sofrem acidente durante retorno de Porto Alegre

Os vereadores de Palmeira das Missões Maninho Saggin, Rodrigo Chagas e Rosângela Ghellar se envolveram em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (13), durante o retorno de uma agenda oficial em Porto Alegre.

De acordo com informações preliminares, o veículo em que os parlamentares viajavam teria errado o acesso à BR-386, saído da pista e sofrido danos materiais.

Apesar do impacto e do susto, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves. Até o momento, não há informações sobre a necessidade de atendimento hospitalar.

Em declaração do jornalismo RP, o vereador Rodrigo Chagas disse que somente houveram danos materiais, sendo o caso, somente um grande susto.

Circunstâncias serão apuradas

As causas do acidente ainda deverão ser esclarecidas. As circunstâncias da saída de pista serão apuradas pelas autoridades competentes.

Caso segue sendo acompanhado