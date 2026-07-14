Vereadores de Palmeira das Missões sofrem acidente durante retorno de Porto Alegre

Os vereadores de Palmeira das Missões Maninho Saggin, Rodrigo Chagas e Rosângela Ghellar se envolveram em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (13), durante o retorno de uma agenda oficial em Porto Alegre.
De acordo com informações preliminares, o veículo em que os parlamentares viajavam teria errado o acesso à BR-386, saído da pista e sofrido danos materiais.
Apesar do impacto e do susto, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves. Até o momento, não há informações sobre a necessidade de atendimento hospitalar.
Em declaração do jornalismo RP, o vereador Rodrigo Chagas disse que somente houveram danos materiais, sendo o caso, somente um grande susto.
Circunstâncias serão apuradas
As causas do acidente ainda deverão ser esclarecidas. As circunstâncias da saída de pista serão apuradas pelas autoridades competentes.
Caso segue sendo acompanhado
A reportagem acompanha o caso e aguarda novas informações oficiais sobre a ocorrência. Caso haja atualização sobre o estado de saúde dos vereadores ou sobre a dinâmica do acidente, a matéria será atualizada.
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