Gurias do Yucumã Flamengo conquistam o bicampeonato gaúcho do Interior Sub-20

As Gurias do Yucumã Flamengo voltaram a fazer história no futebol feminino gaúcho. Mesmo com a derrota por 5 a 0 para o Grêmio, no último domingo (12), em Porto Alegre, a equipe de Tenente Portela garantiu o bicampeonato do Interior na categoria Sub-20.

O título foi confirmado graças à campanha consistente realizada ao longo da competição. A equipe venceu todos os confrontos diante dos clubes do interior do Rio Grande do Sul e sofreu apenas uma derrota em todo o campeonato, justamente para o Grêmio, campeão estadual da categoria.

Com o desempenho, as Gurias do Yucumã Flamengo reafirmam a força do projeto desenvolvido em Tenente Portela e consolidam a equipe entre os principais destaques da formação de atletas no futebol feminino gaúcho.

A conquista do bicampeonato do Interior valoriza o trabalho realizado pela comissão técnica, atletas e direção do clube, além de reforçar o protagonismo da equipe no cenário estadual da categoria Sub-20.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



