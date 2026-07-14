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Gurias do Yucumã Flamengo conquistam o bicampeonato gaúcho do Interior Sub-20

Com vitórias sobre todos os adversários do interior, equipe de Tenente Portela garante o bicampeonato gaúcho do Interior Sub-20

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
14/07/2026 às 07h55
Gurias do Yucumã Flamengo conquistam o bicampeonato gaúcho do Interior Sub-20
(Foto: Divulgação)

As Gurias do Yucumã Flamengo voltaram a fazer história no futebol feminino gaúcho. Mesmo com a derrota por 5 a 0 para o Grêmio, no último domingo (12), em Porto Alegre, a equipe de Tenente Portela garantiu o bicampeonato do Interior na categoria Sub-20.

O título foi confirmado graças à campanha consistente realizada ao longo da competição. A equipe venceu todos os confrontos diante dos clubes do interior do Rio Grande do Sul e sofreu apenas uma derrota em todo o campeonato, justamente para o Grêmio, campeão estadual da categoria.

Com o desempenho, as Gurias do Yucumã Flamengo reafirmam a força do projeto desenvolvido em Tenente Portela e consolidam a equipe entre os principais destaques da formação de atletas no futebol feminino gaúcho.

A conquista do bicampeonato do Interior valoriza o trabalho realizado pela comissão técnica, atletas e direção do clube, além de reforçar o protagonismo da equipe no cenário estadual da categoria Sub-20.


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