Terça, 14 de Julho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Fies: inscrições para edição do segundo semestre vão até 17 de julho

Estudantes devem acessar portal de acesso ao ensino superior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/07/2026 às 08h00
Fies: inscrições para edição do segundo semestre vão até 17 de julho
© Antonio Cruz/ Agência Brasil

Estudantes interessados em participar do processo seletivo ao Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre de 2026 tem até o dia 17 de julho para efetivar a inscrição. O candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas avaliadas positivamente no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do Ministério da Educação .

O programa beneficia prioritariamente estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil.

Vagas

Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o Fies em 2026, considerando as oportunidades do primeiro e do segundo semestre, sendo 67.301 vagas no primeiro, e 44.867 no segundo.

Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano.

Regras de carência

Uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou regras de carência apresentadas anteriormente. Pela norma anterior, a carência abrangia tanto o principal quanto os juros da dívida e era vedada a capitalização desses juros.

Com a Resolução CMN nº 5.328, a carência passou a valer apenas para o principal, e os juros que não forem pagos nesse período podem ser incorporados ao saldo devedor.

A nova resolução manteve os prazos máximos de financiamento para beneficiários adimplentes do Fies – até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas.

Quem pode se inscrever

Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital:

  • ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010;
  • ter obtido média igual ou maior que 450 pontos considerando as cinco provas;
  • não ter tirado nota zero na prova de redação;
  • ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863, em 2026).

Os candidatos que participaram do Enem na condição de "treineiro" não podem se inscrever no Fies.

Fies Social

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Os pré-selecionados para as vagas do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais.

Estes estudantes pré-selecionados com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, inscritos nas vagas do Fies Social, estão dispensados de comprovar a renda familiar diretamente na instituição privada de ensino superior.

Mesmo assim, deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva faculdade privada para validar as demais informações prestadas no momento da inscrição.

Cronograma

  1. inscrições: de 14 a 17 de julho;
  2. resultado: 30 de julho;
  3. complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto;
  4. lista de espera: de 7 a 24 de setembro.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Educação Há 2 horas

Mais de 54% dos graduandos já abandonaram curso para cuidar dos filhos

Estudo revela elevado grau de vulnerabilidade social dos estudantes

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 3 horas

Educação política passa a integrar currículo escolar brasileiro

País terá ainda a Semana Nacional da Ética e da Cidadania

 © Arquivo Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Taxa da Prova Nacional Docente (PND) deve ser paga nesta terça-feira

Valor da guia de recolhimento é R$ 85; prova será dia 20 de setembro

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Inscrições para o Fies do segundo semestre começam na terça-feira

Candidatos têm até o dia 17 para se inscrever no portal de acesso

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Prouni recebe inscrições até este domingo para o 2º semestre de 2026

Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
24° 10°
Sexta
25° 15°
Sábado
28° 19°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Projeto cria política nacional para promover envelhecimento ativo
Câmara Há 9 minutos

Projeto proíbe postos de gasolina de cobrarem preços diferentes para pagamentos em dinheiro ou Pix
Economia Há 9 minutos

IBGE prevê safra de 347,4 milhões de toneladas para 2026
Tecnologia Há 43 minutos

2P Seguros S.A recebe aval de funcionamento da Susep
Câmara Há 43 minutos

Comissão especial cancela reunião para votar parecer sobre política nacional para pessoas com autismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -1,24%
Euro
R$ 5,79 -1,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,722,44 +4,05%
Ibovespa
176,099,19 pts 0.12%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7064 (13/07/26)
15
24
29
53
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3734 (13/07/26)
02
03
05
08
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias