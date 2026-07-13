Foragido por feminicídio é preso em Frederico Westphalen

A Brigada Militar prendeu, na noite de sábado (11), em Frederico Westphalen, um homem investigado pelo feminicídio de Claudete Ramos, de 46 anos.

O suspeito estava foragido da Justiça desde o crime, ocorrido no dia 6 de abril, em Chapecó, Santa Catarina. Após trabalho de monitoramento e levantamento de informações, equipes da Força Tática localizaram o homem escondido na casa de familiares.



Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Chapecó. Depois da abordagem, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Frederico Westphalen e, após os procedimentos legais, transferido ao Presídio Estadual do município.



A investigação aponta que a vítima foi morta com diversos golpes de faca dentro da residência do casal. O preso permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de feminicídio.





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