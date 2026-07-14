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Tenente Portela terá manhãs frias e tarde com calor de até 30°C antes da volta da chuva

Região Celeiro segue com tempo firme até sexta-feira, mas previsão indica risco de chuva forte, temporais, vento e granizo no fim de semana

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MetSul
14/07/2026 às 07h58 Atualizada em 14/07/2026 às 08h11
Tenente Portela terá manhãs frias e tarde com calor de até 30°C antes da volta da chuva
(Foto: Arte Sistema Província)

A massa de ar frio continua influenciando o tempo no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14). Em Tenente Portela e nos municípios da região Celeiro, como Vista Gaúcha, Miraguaí, Redentora, Barra do Guarita, Palmitinho, Erval Seco e Três Passos, o sol predomina durante todo o dia, com amplos períodos de céu claro.

As temperaturas durante a madrugada ficaram próximas ou abaixo dos 5°C na maior parte da região, chegando entre 1°C e 2°C em alguns pontos. À tarde, os termômetros sobem e as máximas devem variar entre 18°C e 20°C.

Entre quarta e sexta-feira, o tempo permanece seco, com predomínio de sol e poucas nuvens, principalmente nuvens altas. A mudança nas condições do tempo deve ocorrer apenas durante a noite de sexta-feira, quando a nebulosidade aumenta e volta a chover.

Ao longo da semana, as temperaturas entram em elevação gradativa. Na quarta-feira, as mínimas ficam entre 6°C e 8°C, com máximas entre 20°C e 22°C. Na quinta-feira, a previsão indica mínimas entre 11°C e 13°C e máximas de 26°C a 28°C. Já na sexta-feira, os termômetros podem marcar entre 28°C e 30°C durante a tarde, enquanto as mínimas ficam entre 17°C e 19°C.

Para o fim de semana, a previsão aponta mudança no tempo. Tanto no sábado quanto no domingo há elevado risco de chuva forte e volumosa, além da possibilidade de temporais acompanhados por vento forte e queda de granizo em alguns pontos.

Descubra como fica o tempo na sua região hoje:

  • Região Metropolitana e Porto Alegre: O sol brilha ao longo de todo o dia com pouca nebulosidade. O amanhecer foi frio, mas a máxima atinge agradáveis 19°C à tarde.

  • Serra Gaúcha: Dia ensolarado, mas com frio constante. A tarde terá marcas amenas e a temperatura despenca logo após o pôr do sol.

  • Fronteira Oeste e Missões: Tempo firme com céu limpo. O vento diminui, favorecendo a elevação gradual da temperatura.

  • Campanha e Sul: O sol predomina após um início de dia gelado e com forte geada. Máximas não passam muito dos 16°C a 18°C.

  • Vales e Central: Tempo seco com formação de nevoeiro isolado nas primeiras horas da manhã, dissipando-se rapidamente para dar lugar a uma tarde ensolarada e de marcas amenas.

  • Norte e Planalto: Céu aberto e predomínio de sol, com marcas térmicas que chegam próximas dos 19°C nas horas mais quentes

 


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