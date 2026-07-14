Pis/Pasep 2026 começa a ser pago para nascidos em Setembro e Outubro

O pagamento do abono salarial do Pis/Pasep 2026 para nascidos em setembro e outubro começa nesta quarta-feira (15). Para ter direito ao benefício, o cidadão precisa ter tido remuneração de até R$ 2.765,92 por mês.

Além disso, é necessário ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2024 e estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos. O calendário é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O pagamento varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados. Para os colaboradores que exerceram atividade formal durante todo o ano de 2024, o valor equivale ao salário mínimo atual. Os demais têm direito ao pagamento proporcional.