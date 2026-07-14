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Pis/Pasep 2026 começa a ser pago para nascidos em Setembro e Outubro

Para ter direito ao benefício, o cidadão precisa ter tido remuneração de até R$ 2.765,92 por mês

Por: Andre Eberhardt Fonte: Gaúcha ZH
14/07/2026 às 07h40
Pis/Pasep 2026 começa a ser pago para nascidos em Setembro e Outubro
(Foto: Shutterstock/Jackpress)

O pagamento do abono salarial do Pis/Pasep 2026 para nascidos em setembro e outubro começa nesta quarta-feira (15). Para ter direito ao benefício, o cidadão precisa ter tido remuneração de até R$ 2.765,92 por mês.

Além disso, é necessário ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2024 e estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos. O calendário é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O pagamento varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados. Para os colaboradores que exerceram atividade formal durante todo o ano de 2024, o valor equivale ao salário mínimo atual. Os demais têm direito ao pagamento proporcional.

Pagamentos do abono salarial

Caso a data caia em fim de semana ou feriado, os trabalhadores receberão no primeiro dia útil seguinte.

Confira as próximas datas

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: 16 de agosto (dia 15 cai em um domingo)

Quem vai receber o abono?

Para saber se terá direito ao benefício, o cidadão deverá consultar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal Gov.br. Para isso é preciso ter a senha do portal, utilizando o número do CPF e algum fator de identificação de segurança, como a biometria.

Como consultar o PIS/Pasep

Pela internet:

Acesse o site servicos.mte.gov.br e clique em “Entrar com gov.br“;

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;

Em seguida, clique em “Abono Salarial”;

Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.

Pelo aplicativo:

No celular ou tablet, baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha;

Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br;

Na tela inicial, clique em “Abono Salarial – Consultar”. Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em “Benefícios e Abono Salarial”;

Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.

Como é feito o pagamento do Pis/Pasep?

Os pagamentos do Pis/Pasep serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Será possível receber o dinheiro até o último dia do calendário bancário em 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de cinco anos.

O depósito do Pis/Pasep é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o Pis, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada, e o Banco do Brasil paga o Pasep, destinado aos servidores públicos.


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