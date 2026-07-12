TV Brasil estreia documentário Manual Básico da Educação Financeira

O documentário independente Manual Básico da Educação Financeira estreia na programação da TV Brasil neste domingo (12), às 19h30. O filme será reexibido às 2h de segunda (13).
O conteúdo inédito mergulha nas complexidades econômicas do país ao abordar temas como o endividamento das famílias e a importância da alfabetização financeira.
Com relatos de influenciadores digitais e especialistas, a produção destaca as iniciativas relacionadas às estratégias nacionais com foco na educação financeira e o trabalho de plataformas que utilizam gamificação para ensinar crianças e jovens.
A narrativa explica a importância do planejamento e do comportamento financeiro. Com 60 minutos, o doc dirigido por Luciano Oreggia e Pedro Saad reforça como essa organização é crucial para que as pessoas possam superar desafios e alcançar objetivos de vida. A produção apresentada por Adriana Couto fica disponível no app TV Brasil Play.
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