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TV Brasil estreia documentário Manual Básico da Educação Financeira

Filme vai ao ar neste domingo e na madrugada de segunda-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/07/2026 às 12h20

O documentário independente Manual Básico da Educação Financeira estreia na programação da TV Brasil neste domingo (12), às 19h30. O filme será reexibido às 2h de segunda (13).

O conteúdo inédito mergulha nas complexidades econômicas do país ao abordar temas como o endividamento das famílias e a importância da alfabetização financeira.

Com relatos de influenciadores digitais e especialistas, a produção destaca as iniciativas relacionadas às estratégias nacionais com foco na educação financeira e o trabalho de plataformas que utilizam gamificação para ensinar crianças e jovens.

A narrativa explica a importância do planejamento e do comportamento financeiro. Com 60 minutos, o doc dirigido por Luciano Oreggia e Pedro Saad reforça como essa organização é crucial para que as pessoas possam superar desafios e alcançar objetivos de vida. A produção apresentada por Adriana Couto fica disponível no app TV Brasil Play.

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