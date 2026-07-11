Sábado, 11 de Julho de 2026
15°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

DAER garante integridade estrutural da ponte entre Tenente Portela e Palmitinho

Não foram verificados danos na construção

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
11/07/2026 às 14h37
DAER garante integridade estrutural da ponte entre Tenente Portela e Palmitinho
Pilar da ponte sobre o Rio Guarita, atingido por uma barcaça à deriva, passou por inspeção técnica (Foto: Divulgação | ASCOM Tenente Portela)

O pilar da ponte sobre o Rio Guarita, atingido por uma barcaça à deriva, passou por inspeção técnica. Segundo o engenheiro civil Carlos André Hammes, da 12ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), a embarcação colidiu de forma tangencial na pilastra e não produziu esforços mecânicos capazes de comprometer a integridade da estrutura. Também não foram verificados danos na construção.

O engenheiro civil revelou que vistoriou presencialmente a barcaça quando estava ancorada no Rio Uruguai, em Itapiranga. Ele analisou o ponto da balsa que se chocou contra o sustentáculo da ponte situada na RSC-472 – na divisa entre Tenente Portela e Palmitinho. Carlos André Hammes ainda afirmou que assistiu e analisou alguns vídeos da colisão.

O fato ocorreu na tarde de 28 de junho. A embarcação – que era utilizada nas fundações da nova ligação entre Redentora e Erval Seco – se desprendeu de cabos de aço em virtude da força das correntezas. À deriva, a barcaça percorreu aproximadamente 100 quilômetros até ser “fisgada” por funcionários e rebocadores da Barca Aliança – que efetua a travessia fluvial entre Barra do Guarita e Itapiranga.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governo do Estado anunciou o repasse de R$ 8 milhões para ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais domésticos (Foto: Igor de Almeida | ASCOM SEMA)
FUNBEA/RS Há 6 horas

Municípios da Região Celeiro recebem apoio financeiro para proteção de animais domésticos

Valores são oriundos do FUNBEA/RS

 Instituição em Tenente Portela é referência macrorregional no atendimento via SUS (Foto: Jalmo Fornari)
Tenente Portela Há 6 horas

Despesas mensais do Hospital Santo Antônio alcançam cerca de R$ 7 milhões

Informação foi revelada durante entrevista à Rádio Província FM

 Trecho conecta São Valério do Sul à VRS-862 (Vila Colorado) e à ERS-155, em Santo Augusto (Foto: Diones Roberto Becker)
ERS-573 Há 7 horas

Estado autoriza licitação de obra asfáltica na Região Celeiro

DAER adotará as providências necessárias para dar seguimento junto à Central de Licitações

 Com seis cooperativas e mais de 74 mil associados, o setor alcançou faturamento de R$ 2,4 bilhões em 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Sistema OCERGS Há 8 horas

Cooperativismo impulsiona economia da Região Celeiro e movimenta R$ 2,4 bilhões em 2025

Dados constam no “Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2026

 Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito e Segmentos do Sicredi (Foto: Edu Viana)
Crédito Há 8 horas

Sicredi disponibiliza R$ 72,1 bilhões no Plano Safra 2026/2027

Valor representa um aumento de 4,4% em relação ao ciclo anterior

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 19°
16° Sensação
2.71 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.1mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Domingo
15°
Segunda
14°
Terça
18°
Quarta
20°
Quinta
25° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 39 minutos

Brasileiro Guto Miguel é campeão de duplas em Wimbledon Juvenil
Geral Há 39 minutos

Raoni está consciente, mas apresenta leve piora no quadro renal
Educação Há 1 hora

UnB vai sediar encontro nacional de pesquisadores negros

Esportes Há 2 horas

Basquete Feminino: TV Brasil transmite neste domingo semifinal da LBF

Esportes Há 3 horas

Jayden Adams, jogador da seleção sul-africana, morre aos 25 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,893,33 +0,48%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7062 (10/07/26)
15
19
42
50
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3732 (10/07/26)
02
03
07
08
11
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias