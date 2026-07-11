DAER garante integridade estrutural da ponte entre Tenente Portela e Palmitinho

O pilar da ponte sobre o Rio Guarita, atingido por uma barcaça à deriva, passou por inspeção técnica. Segundo o engenheiro civil Carlos André Hammes, da 12ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), a embarcação colidiu de forma tangencial na pilastra e não produziu esforços mecânicos capazes de comprometer a integridade da estrutura. Também não foram verificados danos na construção.

O engenheiro civil revelou que vistoriou presencialmente a barcaça quando estava ancorada no Rio Uruguai, em Itapiranga. Ele analisou o ponto da balsa que se chocou contra o sustentáculo da ponte situada na RSC-472 – na divisa entre Tenente Portela e Palmitinho. Carlos André Hammes ainda afirmou que assistiu e analisou alguns vídeos da colisão.

O fato ocorreu na tarde de 28 de junho. A embarcação – que era utilizada nas fundações da nova ligação entre Redentora e Erval Seco – se desprendeu de cabos de aço em virtude da força das correntezas. À deriva, a barcaça percorreu aproximadamente 100 quilômetros até ser “fisgada” por funcionários e rebocadores da Barca Aliança – que efetua a travessia fluvial entre Barra do Guarita e Itapiranga.

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