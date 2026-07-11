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Sicredi disponibiliza R$ 72,1 bilhões no Plano Safra 2026/2027

Valor representa um aumento de 4,4% em relação ao ciclo anterior

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
11/07/2026 às 11h20
Sicredi disponibiliza R$ 72,1 bilhões no Plano Safra 2026/2027
Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito e Segmentos do Sicredi (Foto: Edu Viana)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de dez milhões de associados e presença em todo o Brasil – disponibilizará R$ 72,1 bilhões, em cerca de 340 mil operações, aos produtores rurais no Plano Safra 2026/2027. O valor representa um aumento de 4,4% em relação ao ciclo anterior, no qual foram concedidos R$ 69 bilhões em mais de 320 mil operações. Com uma carteira de crédito agro que totaliza R$ 121 bilhões em saldo, o Sicredi se mantém como a instituição financeira privada que mais concede crédito rural no País.

Do total previsto para este novo ciclo, a expectativa é liberar R$ 27,6 bilhões para operações de custeio, R$ 15,4 bilhões para investimentos e R$ 2 bilhões para comercialização e industrialização. A instituição financeira cooperativa prevê ainda a concessão de R$ 18 bilhões em créditos por meio de Cédulas de Produto Rural (CPR). Além disso, R$ 9 bilhões correspondem a operações de crédito em moeda estrangeira (linhas dolarizadas), atendendo os produtores ligados diretamente à cadeia de exportação e oferecendo alternativas competitivas para o planejamento financeiro do setor.

Como um importante e consolidado parceiro dos pequenos e médios produtores rurais, o Sicredi direciona grande parte dos recursos para o fortalecimento da base da produção agrícola nacional. Para a agricultura familiar, serão disponibilizados R$ 13,3 bilhões, já para os produtores de médio porte, serão destinados R$ 14,6 bilhões. Os pequenos e médios produtores concentram 88% do total de operações previstas. Aos demais produtores, serão disponibilizados R$ 17,1 bilhões.

O apoio completo ao sistema de produção rural se reflete também na atuação junto ao BNDES, onde o Sicredi se destaca como um dos principais agentes privados nos repasses e líder no setor do agronegócio. No ano de 2025, a instituição viabilizou um total de R$ 11,2 bilhões em liberações, sendo R$ 8,6 bilhões destinados exclusivamente ao agro.

De acordo com Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito e Segmentos do Sicredi, neste Plano Safra a instituição financeira cooperativa segue com o objetivo de reafirmar seu papel como parceiro estratégico do agronegócio brasileiro: — Acreditamos que o atendimento e a forma como nos relacionamos com as pessoas é um grande diferencial do nosso modelo de negócio. Por meio da atuação regional das nossas cooperativas, amparadas por uma rede de mais de três mil agências, conseguimos compreender profundamente as necessidades de cada produtor e a realidade de cada região, sendo inclusive a única instituição financeira fisicamente presente em mais de 200 municípios brasileiros — completou.

— A nossa atuação vai muito além do crédito rural tradicional. No Sicredi, oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços voltados ao agronegócio, como consórcios para aquisição de máquinas e equipamentos, seguros rurais, investimentos, soluções de meios de pagamento, e mais. Com esse conjunto de soluções financeiras, mapeamos a necessidade de cada produtor e apoiamos em todas as etapas da sua jornada, do planejamento da safra à colheita — afirma Vitor Moraes, superintendente de Agronegócio do Sicredi.

Balanço da safra 2025/2026:

No ano-safra 2025/2026, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 69 bilhões em mais de 320 mil operações, considerando R$ 16,9 bilhões em CPR. Os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 88% do total de operações realizadas.

Apesar do cenário desafiador, o desempenho da instituição contou com capacidade de adaptação ao cenário macroeconômico e manteve sua forte relevância no crédito rural nacional, registrando R$ 18,7 bilhões em investimento, R$ 25,6 bilhões em custeio e R$ 2 bilhões em industrialização e comercialização.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de dez milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de três mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

 

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