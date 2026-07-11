Estado autoriza licitação de obra asfáltica na Região Celeiro

O Governo do Estado autorizou, na sexta-feira (3/7), a licitação para a pavimentação asfáltica da ERS-573, na Região Celeiro. O trecho conecta São Valério do Sul à VRS-862 (acesso à Vila Colorado) e à ERS-155, em Santo Augusto.

A partir do anúncio e da autorização da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira (JUNCOF), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) adotará as providências necessárias para dar seguimento junto à Central de Licitações (CELIC) aos processos para a execução da obra.

O diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, reforça que as equipes da autarquia estadual estão atuando para que todos os municípios gaúchos tenham acesso asfáltico. — Estamos com obras em andamento e vamos continuar trabalhando para que estas próximas licitações aconteçam e as obras sejam iniciadas. É nosso compromisso entregar acesso asfáltico a todos os municípios do Estado — afirmou.

O anúncio também contemplou municípios próximos à Região Celeiro: ERS-539 entre Nova Ramada e ERS-155, e ERS-330 desde Dois Irmãos das Missões até BR-468 Atualmente, o Rio Grande do Sul possui 22 acessos municipais em obras, e nove trechos devem ser iniciados em breve.

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