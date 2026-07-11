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Cooperativismo impulsiona economia da Região Celeiro e movimenta R$ 2,4 bilhões em 2025

Dados constam no “Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2026

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
11/07/2026 às 11h58 Atualizada em 11/07/2026 às 12h03
Cooperativismo impulsiona economia da Região Celeiro e movimenta R$ 2,4 bilhões em 2025
Com seis cooperativas e mais de 74 mil associados, o setor alcançou faturamento de R$ 2,4 bilhões em 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

A força do cooperativismo segue em evidência na Região Celeiro. Com seis cooperativas (Cooperyucumã, Coopesa, Cotricampo, Cooper A1, LogNovo e Sicredi Raízes) e mais de 74 mil associados, o setor alcançou faturamento de R$ 2,4 bilhões em 2025, conforme levantamento do Sistema OCERGS. Os dados constam no “Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2026” (ano-base 2025), balanço divulgado em coletiva de imprensa na sede do Sistema OCERGS, em Porto Alegre. A organização representa 375 cooperativas no Estado.

De acordo com o estudo, o resultado do exercício na Região Celeiro apresentou crescimento de 23,8% em comparação a 2024 – totalizando R$ 123,7 milhões em sobras. O principal destaque ficou por conta do ramo de crédito – que registrou aumento de 28,1% nas sobras. Com duas cooperativas e mais de 65 mil associados, o segmento movimentou R$ 736,7 milhões em faturamento – avanço de 19,5% em relação ao ano anterior.

Já o ramo agropecuário, representado por três cooperativas, consolidou faturamento de R$ 1,6 bilhão – reforçando a relevância da atividade para a economia regional.

Além do impacto financeiro, o cooperativismo mantém papel importante na geração de empregos, com 1.706 trabalhadores atuando no setor na Região Celeiro.

Para o presidente do Sistema OCERGS, Darci Hartmann, os números demonstram a resiliência e a proximidade das cooperativas com seus associados.

— As cidades do Celeiro combinam força agropecuária com a solidez do cooperativismo de crédito. O crescimento em um ano ainda desafiador para o campo gaúcho reflete cooperativas que seguiram próximas dos associados e comprometidas com o equilíbrio dos negócios — destacou.

O modelo cooperativista também se destaca pela sua capilaridade. Presente em 490 dos 497 municípios, com pelo menos uma unidade cooperativa, alcança 98,6% do território gaúcho. — O cooperativismo se caracteriza pela proximidade com a população. Leva cooperativas de crédito para perto das pessoas, leva energia forte para o campo, está presente onde os modelos tradicionais de negócio muitas vezes não chegam — acrescenta o presidente do Sistema OCERGS.

No cenário estadual, o cooperativismo gaúcho também apresentou expansão. Em 2025, o setor atingiu faturamento de R$ 103 bilhões – alta de 10% em relação ao ano anterior, gerando mais de R$ 6,2 bilhões em sobras e beneficiando 4,4 milhões de cooperados em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Atualmente, o Estado conta com 375 cooperativas vinculadas ao Sistema OCERGS e mais de 80 mil empregos diretos.

Agro resiliente

O ramo Agropecuário, que representa mais da metade do faturamento total do cooperativismo gaúcho, permanece na liderança em número de cooperativas e de empregos gerados. São 40,8 mil postos de trabalho nas 94 coops vinculadas ao Sistema OCERGS. Juntas, elas tiveram faturamento de R$ 52,2 bilhões em 2025 — um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. As sobras no ramo, R$ 1,6 bilhão, também avançaram, fechando o ano com aumento de 39%.

Crédito puxa maior faturamento

Com o maior número de associados do cooperativismo gaúcho (3,4 milhões), o Crédito foi o ramo que mais cresceu em faturamento em 2025. Os ingressos alcançaram R$ 33,6 bilhões no período — um incremento de 21% na comparação com 2024.

As cooperativas do setor também se destacaram pelo indicador de sobras. Com R$ 3,8 bilhões, responderam por mais da metade do total acumulado no ano passado. O Crédito é ainda o que mais cresce em patrimônio líquido (R$ 27,5 bilhões) e ativos (R$ 200,8 bilhões) no Estado.

 

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