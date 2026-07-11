Frente fria muda o tempo e reduz temperaturas no Estado

Maior parte da próxima semana deverá ser marcada por tempo estável no Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

A maior parte da próxima semana deverá ser marcada por tempo estável no Rio Grande do Sul. Entre sábado (11/7) e domingo (12/7), a passagem de uma nova frente fria deverá provocar instabilidade principalmente no Norte do Estado, onde há previsão de chuva. Nas outras áreas, as precipitações poderão ocorrer de forma pontual e isolada.

Na segunda-feira (13/7), terça-feira (14/7) e quarta-feira (15/7), o sistema deverá se afastar e perder influência sobre o território gaúcho. Com isso, não há expectativa de chuva significativa, e as temperaturas deverão apresentar declínio ao longo dos três dias.

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