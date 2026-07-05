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Diretoria das Gurias do Yucumã divulga nota oficial após suposto caso de injúria racial

Protocolo de Racismo da FGF foi ativado no intervalo do duelo contra o Grêmio

Por: Editoria Local
05/07/2026 às 21h51 Atualizada em 05/07/2026 às 21h58
Diretoria das Gurias do Yucumã divulga nota oficial após suposto caso de injúria racial
Diretoria do clube informou que, ao tomar conhecimento do suposto ato de discriminação, iniciou imediatamente uma averiguação (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

Na noite deste domingo (5/7), a presidência das Gurias do Yucumã (Esporte Clube Flamengo), de Tenente Portela, publicou, em sua rede social, uma nota oficial sobre a denúncia de injúria racial registrada na partida válida pelo Gauchão Feminino Sub-20.

O Protocolo de Racismo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) foi ativado no intervalo do duelo entre o selecionado portelense e o Grêmio, de Porto Alegre. O jogo ocorreu na tarde de hoje, no distrito de São Pedro, e terminou com o placar de 5 a 0 para o time da capital.

A diretoria do clube informou que, ao tomar conhecimento do suposto ato de discriminação, iniciou imediatamente uma averiguação. Segundo a nota oficial, foram feitas indagações aos torcedores que assistiam à partida no setor da arquibancada onde teria acontecido o racismo. Além disso, conforme a publicação, ninguém presenciou a suposta manifestação de cunho discriminatório.

A diretoria do clube reitera que segue inteiramente à disposição das autoridades competentes e da FGF para colaborar com o esclarecimento dos fatos

Confira a nota oficial

O Esporte Clube Flamengo vem a público manifestar-se a respeito da denúncia de injúria racial relatada no intervalo da partida deste domingo (05), contra a equipe do Grêmio, válida pelo Gauchão Feminino Sub-20.

Assim que a equipe de arbitragem e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) comunicaram a presidência do clube sobre o relato da atleta adversária, uma ação de verificação foi iniciada de forma imediata. O presidente do clube, acompanhado pela equipe de segurança privada do estádio e pelo gandula que atuava no setor indicado, dirigiu-se prontamente à arquibancada para identificar o suposto autor e coletar informações sobre o ocorrido.

Dando cumprimento aos protocolos de segurança e desporto, foram feitas indagações aos presentes no local. Até o presente momento, tanto as testemunhas civis quanto a equipe de apoio que estava posicionada na linha vertical próxima à torcida relataram não ter presenciado a manifestação de cunho discriminatório.

O Esporte Clube Flamengo reitera o seu compromisso inabalável e histórico contra o racismo e qualquer tipo de preconceito no esporte e na sociedade. O clube segue inteiramente à disposição das autoridades competentes e da Federação Gaúcha de Futebol para colaborar com o esclarecimento dos fatos, prezando sempre pela transparência, pelo respeito mútuo e pelo fair play.

Diretoria Executiva

Esporte Clube Flamengo

 

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