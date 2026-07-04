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Ônibus com romeiros tomba no Ceará e provoca morte de duas pessoas

Romeiros seguiam de Brejo Santo para santuário em Canindé

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/07/2026 às 13h05

Um ônibus que transportava romeiros tombou hoje (4) na rodovia CE-456, na zona rural de Canindé, no interior do Ceará, e provocou a morte de duas pessoas. Segundo informações da Guarda Municipal de Canindé, o acidente ocorreu por volta das 6h, próximo à comunidade de Bom Jesus. O número total de feridos ainda não foi informado. As causas do acidente ainda serão apuradas.

O ônibus saiu da cidade de Brejo Santo, e se dirigia ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé.

Segundo informações do Hospital Regional São Francisco de Canindé, 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa de Canindé. Dois desses pacientes tiveram que ser transferidos para o Hospital Terciário e quatro foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e ortopédicos e estão internadas. Um total de 14 pacientes permanecem em observação no hospital.

Por meio de uma publicação em suas redes sociais, o Santuário de São Francisco das Chagas lamentou o grave acidente e disse ter se unido “em prece pelas vítimas, por seus familiares e por todos aqueles que enfrentam este momento de dor”.

Este é o segundo acidente com ônibus e vítimas fatais registrado no Ceará em menos de um mês. No dia 15 de junho, um ônibus que transportava um time de basquete tombou na CE-187, em Tauá, provocando a morte de sete atletas e deixando mais de 30 pessoas feridas.

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