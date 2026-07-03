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Bandeira amarela permanece nas contas de luz em julho

Consumidores terão acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidores

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informações G1
03/07/2026 às 11h44
Bandeira amarela permanece nas contas de luz em julho
(Foto: Brenno Carvalho/Agência O Globo)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira, 26 de junho, que a bandeira tarifária de julho continuará amarela. A conta de luz segue com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh.

O sistema de bandeira tarifária sinaliza ao consumidor os custos reais da geração de energia no país. O acréscimo é aplicado automaticamente se a geração ficar mais cara.

Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termelétricas. Elas possuem custos de geração de energia elétrica mais elevados.

Para pagar por essas usinas, a Aneel aciona as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2. Cada uma delas gera custos extras ao consumidor.

Como funciona o sistema de cores

Cada bandeira tarifária acionada pela Aneel pode gerar um custo extra ao consumidor:

– bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem custo extra;

– bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado (ou R$ 1,88 a cada 100kWh);

– bandeira vermelha patamar 1 (condições desfavoráveis) – R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh);

– bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).


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