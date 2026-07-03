Sexta, 03 de Julho de 2026
5°C 10°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escritório Antifacção no RJ vai integrar forças estaduais e federais

Estrutura foi inaugurada nesta sexta-feira (3)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/07/2026 às 21h55
Escritório Antifacção no RJ vai integrar forças estaduais e federais
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou nesta sexta-feira (03) o Escritório Nacional Antifacção do Rio de Janeiro. O objetivo da nova estrutura é fortalecer a integração entre a União, o estado do Rio e os municípios fluminenses para enfrentar o crime organizado.

De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, com o escritório, a pasta passa a ter presença constante no Rio de Janeiro, considerando que o estado “sintetiza” os desafios da segurança pública brasileira

“Foi aqui que vimos surgirem algumas das principais transformações do crime organizado contemporâneo, que consolidaram formas sofisticadas de controle territorial armado, que as organizações criminosas passaram a combinar violência, exploração econômica, captura de mercados, lavagem de dinheiro, infiltração em atividades econômicas formais e institucionais”

A inauguração do escritório é uma das estratégias do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, e duas unidades semelhantes foram instaladas em São Paulo e em Foz do Iguaçu (PR). Além disso, São Paulo e Rio de Janeiro também ganharam sedes regionais do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

De acordo com o Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, o Coaf está em uma posição de “absoluta centralidade” dentro do programa, porque a asfixia financeira das facções é um dos principais eixos de atuação.

“Se o objetivo final das organizações criminosas é o lucro, e se o lucro financia as ações violentas, a gente tem que fechar esse gargalo. Então, já estamos levantando com a Anatel, por exemplo, todas as operadoras de telefonia e de internet que trabalham para o crime organizado, todas as atividades econômicas que foram capturadas por eles. Vamos mapear e eliminar os focos dessa infiltração e principalmente regular o mercado para evitar que esse tipo de coisa aconteça”

O Secretário também explicou que o Escritório Antifacção do Rio de Janeiro vai permitir que o governo federal dê mais apoio logístico às forças de segurança do estado em operações, além de ajudar outros estados que estão enfrentando as organizações nascidas no Rio.

“Não é justo que o Rio de Janeiro suporte essa despesa e todas essas operações sem o apoio da União. Então, o escritório vai trabalhar a nível estratégico de inteligência para apoiar outras unidades da federação, tanto na produção de conhecimento, nas operações, como também na captura de foragidos. Isso tudo em sinergia com os estados e com as forças de segurança”.

O Secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, declarou que o governo federal também vai reforçar a segurança nos presídios do estado, doando equipamentos e treinando os policiais penais nos protocolos aplicados nos presídios federais de segurança máxima.

De acordo com Garcia, 138 presídios do país foram selecionados para receber essas ações, incluindo as principais unidades penitenciárias do Rio. Além disso, pelo menos duas operações regionais e uma grande operação nacional será realizada todos os meses nesses presídios.

“Neles, encontramos quase 80% das lideranças criminosas do nosso país. Com isso, nós pretendemos monitorar, isolar e impedir que esses indivíduos articulem as atividades criminosas fora do presídio”, acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Brenno Carvalho/Agência O Globo)
Economia Há 11 horas

Bandeira amarela permanece nas contas de luz em julho

Consumidores terão acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidores

 (Foto: Rádio Província)
Entrevista Há 11 horas

Padre Guido Taffarel fala na Rádio Província sobre Jubileu de Diamante e celebração de domingo

Sacerdote destacou os 60 anos de sacerdócio, refletiu sobre as mudanças da sociedade e convidou a comunidade para a programação especial que antecede a data oficial da celebração

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 12 horas

Governo de Santa Catarina repassa R$ 22 milhões para cooperativas de energia elétrica

Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSCO Governo de Santa Catarina realizou, na noite desta quinta-feira, 2, na Casa d’Agronômica, em Florianópolis, o ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Frente fria avança pela Região Sul e sudeste da Amazônia

Inmet prevê temperaturas entre –5°C e –8°C no RS e SC

 (Foto: Divulgação Departamento de jornalismo Jocka Pesca)
Pesca Há 15 horas

Menino de 8 anos captura surubim gigante e inspira nova geração de pescadores

Jocka Pesca fisgou um surubim de 1,32 metro e quase 50 quilos na Argentina; após a captura, o peixe foi devolvido ao rio seguindo os princípios da pesca esportiva

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 10°
Sensação
1.67 km/h Vento
80% Umidade
4% (0mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
14°
Quarta
16°
Últimas notícias
Câmara Há 54 minutos

Lei reconhece município paranaense como Capital Nacional da Louça
Esportes Há 54 minutos

Douglas Santos traz vivência do ouro olímpico para buscar o hexa
Geral Há 54 minutos

Escritório Antifacção no RJ vai integrar forças estaduais e federais
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que amplia mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras
Economia Há 1 hora

CMN regulamenta Fies Empreendedor e Desenrola Adimplentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 341,980,67 -0,22%
Ibovespa
174,070,27 pts 0.74%
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7055 (02/07/26)
07
20
22
38
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3725 (02/07/26)
01
02
04
05
06
08
11
13
14
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias