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Padre Guido Taffarel fala na Rádio Província sobre Jubileu de Diamante e celebração de domingo

Sacerdote destacou os 60 anos de sacerdócio, refletiu sobre as mudanças da sociedade e convidou a comunidade para a programação especial que antecede a data oficial da celebração

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
03/07/2026 às 11h32
Padre Guido Taffarel fala na Rádio Província sobre Jubileu de Diamante e celebração de domingo
(Foto: Rádio Província)

O padre Guido Taffarel participou, nesta sexta-feira, do programa Estação Província, da Rádio Província, onde falou sobre a celebração do seu Jubileu de Diamante, que marca 60 anos de sacerdócio. A data oficial será comemorada em 9 de julho, porém a programação festiva acontece neste domingo, 5 de julho, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela.

Durante a entrevista, o sacerdote relembrou momentos marcantes de sua caminhada pastoral, destacando a missão de servir à Igreja e às comunidades ao longo de seis décadas de ministério. Atualmente com 85 anos, Padre Guido também compartilhou reflexões sobre as transformações vividas pela sociedade e pela própria Igreja ao longo desse período.

Segundo ele, as mudanças no comportamento das pessoas e na forma de pensar exigiram constante adaptação por parte dos sacerdotes, sempre mantendo o compromisso com a evangelização e a proximidade com a comunidade.

Padre Guido ainda reforçou o convite para que fiéis, familiares e amigos participem da programação deste domingo, que terá início às 10 horas, com Santa Missa, seguida de almoço festivo na Cripta da igreja, celebrando um dos momentos mais significativos de sua trajetória religiosa.


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