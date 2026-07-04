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Semeadura de trigo evolui, com restrições pontuais decorrentes das chuvas

Área prevista no Estado é de 814.220 hectares

Por: Editoria Local Fonte: Emater-Ascar
04/07/2026 às 11h25
Semeadura de trigo evolui, com restrições pontuais decorrentes das chuvas
Semeadura de trigo no Rio Grande do Sul avançou de forma significativa e se encontra próxima da conclusão na maior parte das regiões (Foto: Diones Roberto Becker)

A semeadura de trigo no Rio Grande do Sul avançou de forma significativa e se encontra próxima da conclusão na maior parte das regiões – alcançando em média 83% da área prevista no Estado, que é de 814.220 hectares.

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, divulgado na quinta-feira (2/7), nas regiões de maior altitude, onde o calendário de implantação se estende até meados ou final de julho, os trabalhos de plantio estão em fases inicial e intermediária, conforme o escalonamento da semeadura e as condições edafoclimáticas locais.

As lavouras de trigo apresentam, de maneira geral, estabelecimento e estandes adequados e desenvolvimento vegetativo compatível com o período de cultivo. As temperaturas baixas e as geadas de fraca intensidade favorecem o perfilhamento, mas sem registro de danos significativos. Já a elevada nebulosidade e a reduzida disponibilidade de radiação solar, especialmente nas manhãs, limitam a velocidade de crescimento das plantas em diversas áreas.

 

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