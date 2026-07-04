Argentina passa sufoco, mas encerra "conto de fadas" de Cabo Verde

No sufoco, a tricampeã mundial segue na briga pelo tetra. Nessa sexta-feira (3), a Argentina sofreu mais que o esperado, precisou da prorrogação, mas deu fim ao "conto de fadas" de Cabo Verde na Copa do Mundo, vencendo por 3 a 2 em Miami (Estados Unidos) e passando às oitavas de final.

O adversário dos hermanos será o Egito, que, mais cedo nessa sexta, eliminou a Austrália nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal em Dallas. A partida será na terça-feira (7), às 13h (horário de Brasília), em Atlanta, também nos Estados Unidos.

Mais uma vez, a vitória teve participação de Lionel Messi. Maior artilheiro das Copas, agora com 20 gols, o atacante se tornou, aos 38 anos e 358 dias, o mais velho a balançar as redes em um jogo eliminatório de Mundial.

O camisa 10 fez o sétimo gol dele na competição deste ano, voltando a se isolar na liderança da artilharia. O argentino tem um a mais que Kylian Mbappé, que é rival direto, também, pelo posto de goleador da história das Copas – o atacante francês tem 18 gols.

Os Tubarões Azuis (apelido do time cabo-verdiano) se despedem da estreia em Copas com a certeza de que fizeram história. Foram empates heroicos com Espanha (0 a 0) e Uruguai (2 a 2), além de venderem caro a eliminação para os atuais campeões.

Messi, sempre ele

Depois de poupar a maior parte dos titulares na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia no sábado passado (27) por já estar garantida nos 16 avos de final, a Argentina retomou sua força máxima. O técnico Lionel Scaloni, no jogo de número 100 no comando da seleção alviceleste, repetiu o time que venceu a Áustria por 2 a 0 no último dia 22.

Pelo lado de Cabo Verde, o técnico Bubista trocou praticamente metade da equipe que empatou sem gols com a Arábia Saudita, há uma semana. Somente Vozinha, os zagueiros Diney Borges e Pico Lopes, o meia Deroy Duarte e o atacante Ryan Mendes – investigado, na Nova Zelândia, por acusação de violência sexual contra uma tradutora brasileira – seguiram entre os titulares.

A resistência dos Tubarões Azuis, que dificultavam a entrada dos argentinos no último terço, durou 28 minutos. Logo após a parada para hidratação, o zagueiro Lisandro Martínez recebeu pouco depois do meio-campo e lançou Messi. O camisa 10, na pequena área, conseguiu dominar com a perna esquerda e finalizar com força, sem qualquer chance para Vozinha.

Quem esperava que sair na frente abriria caminho para que os argentinos goleassem viu Cabo Verde não abrir mão da marcação, e os hermanos, em vantagem, demonstrarem certa acomodação com o resultado positivo. Após o gol de Messi, os sul-americanos rondavam a área da equipe africana, mas sem assustar.

Empate heroico

Na volta do intervalo, a equipe cabo-verdiana passou a ocupar o campo de ataque. Aos oito minutos, o lateral Steven Moreira cruzou rasteiro pela direita, o atacante Nuno da Costa conseguiu ajeitar após o desvio na zaga e o meia Deroy Duarte bateu da entrada da área, obrigando o goleiro Dibu Martínez a trabalhar pela primeira vez.

Na segunda oportunidade, Cabo Verde não desperdiçou. Aos 13, Ryan Mendes apareceu pela direita e tocou entre as pernas do zagueiro Facundo Medina para Deroy Duarte, que finalizou cruzado. A bola bateu na trave e foi para as redes, para delírio da torcida lusófona em Miami.

O gol fez com que a Argentina abandonasse a postura acomodada e intensificasse a pressão sobre os Tubarões Azuis. Messi, em duas ocasiões, parou em grandes defesas de Vozinha. Aos 17, o goleiro salvou o chute frente à frente com o camisa 10. Dez minutos depois, o atacante cobrou falta rápido e buscou o ângulo esquerdo, mas o arqueiro foi buscar.

À medida que a segunda etapa transcorria, os argentinos se lançavam ao ataque, sem a mesma paciência na troca de passes que em outros jogos. Aos 35, o lateral Nahuel Molina cruzou por baixo pela direita. A bola passou por Vozinha, e Messi teria o gol vazio para finalizar, mas Pico Lopez se antecipou e evitou o segundo gol.

Zagueiros decidem

O confronto foi para a prorrogação. E, logo na primeira investida, a Argentina chegou ao gol que parecia ser do alívio. Após cobrança de escanteio de Messi pela esquerda, o meia Alexis Mac Allister desviou de cabeça, e a bola sobrou com Lisandro Martínez, quase na pequena área. O zagueiro bateu forte e venceu Vozinha, recolocando os atuais campeões à frente.

Cabo Verde não desistiu e alcançou novamente o empate com um golaço. Aos 12 minutos, o lateral Sidny Lopes Cabral foi acionado pela esquerda, próximo à entrada da área, driblou Mac Allister, levou para a perna direita e acertou um belo chute no ângulo de Dibu Martínez.

Coube, então, ao companheiro de zaga de Lisandro salvar – de vez – os hermanos em Miami. Aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, Messi bateu escanteio da esquerda e Cristian Romero, de cabeça, mandou para as redes. A bola ainda desviou em Diney Borges antes do gol, que acabou dado justamente ao zagueiro cabo-verdiano, contra.

Os Tubarões Azuis tentaram uma última pressão em busca de novo empate. Aos dez minutos, Lopes Cabral quase fez outro golaço chutando da esquerda, em cobrança de falta, mas Dibu Martínez salvou com a ponta dos dedos. Apesar da entrega do time africano, o placar, desta vez, não se alterou mais. Festa – e alívio – para o torcedor argentino em Miami.