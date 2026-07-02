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Mata-mata da Copa define mais três classificados às oitavas nesta quinta-feira

Espanha, Portugal e Suíça entram em campo em confrontos eliminatórios; derrotados dão adeus ao Mundial

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
02/07/2026 às 10h37
Mata-mata da Copa define mais três classificados às oitavas nesta quinta-feira
(Foto: Divulgação Fifa)

A Copa do Mundo de 2026 prossegue nesta quinta-feira (2) com três confrontos decisivos que definirão mais três seleções classificadas para as oitavas de final. As partidas são eliminatórias e, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

A programação começa às 16h (horário de Brasília), em Los Angeles, com o duelo entre Espanha e Áustria. A seleção espanhola chega ao mata-mata após liderar o Grupo H, enquanto os austríacos avançaram como vice-líderes do Grupo J.

Às 20h, em Toronto, Portugal enfrenta a Croácia. Os portugueses garantiram classificação na segunda colocação do Grupo K, enquanto os croatas avançaram como vice-líderes do Grupo L.

Fechando a rodada, à meia-noite, em Vancouver, Suíça e Argélia disputam a última vaga do dia. Os suíços terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo B, enquanto a Argélia conquistou a classificação para o mata-mata após avançar pelo Grupo J.

Os vencedores seguem na disputa pelo título mundial, enquanto os derrotados encerram a participação na Copa do Mundo de 2026.

 

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