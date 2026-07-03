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Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem parcela

Depósitos de R$ 200 seguem até 6 de julho, de acordo com nascimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/07/2026 às 10h51
Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem parcela
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia de 2026 nascidos em setembro e outubro recebem nesta sexta-feira (3) a quarta parcela do incentivo frequência de R$ 200, desde que tenham o registro de 80% de presença nas aulas.

Confira o calendário de pagamentos programados até segunda-feira (6):

  • nascidos em janeiro e fevereiro: 29 de junho;
  • nascidos em março e abril: 30 de junho;
  • nascidos em maio e junho: 1º de julho;
  • nascidos em julho e agosto: 2 de julho;
  • nascidos em setembro e outubro: 3 de julho;
  • nascidos em novembro e dezembro: 6 de julho.

O Ministério da Educação (MEC) também pagará as parcelas do incentivo matrícula de 2026 e do incentivo conclusão de 2025 aos estudantes que tiveram as informações sobre suas trajetórias escolares enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino público em que estão matriculados.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio.

Os beneficiados pela iniciativa federal podem consultar os dados sobre os pagamentos na página eletrônica do estudante no site do programa . É necessário fazer com login na conta da plataforma Gov.br.

Dúvidas sobre o programa podem ser solucionadas por meio da página eletrônica de Perguntas Frequentes ou pelo Fale Conosco 0800-616161.

Quem tem direito

A participação no programa ocorre de forma automática para os estudantes que cumprem os requisitos estabelecidos.

Em 2026, é preciso que as famílias dos estudantes tenham inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) até a data-base de 7 de agosto de 2026. A atualização do cadastro do governo tem a validade de 24 meses.

Também é preciso que a renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa.

Além disso, os alunos precisam ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos (EJA).

O estudante deve ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular e manter frequência em pelo menos 80% nas aulas.

O MEC é o responsável por verificar se o jovem pode participar do programa federal, a partir dos dados do CadÚnico.

Como consultar

A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas bancárias em nome dos estudantes e pelos pagamentos do valor repassado pelo MEC.

O estudante pode consultar os status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa na página eletrônica do Pé-de-Meia [ https://estudante.pedemeia.mec.gov.br/ ].

É preciso fazer o login da plataforma digital Gov.br. e digitar a senha da conta do estudante.

Pé-de-Meia

O Ministério da Educação contabiliza que, desde 2024, o programa alcançou 7,2 milhões de estudantes em todo o Brasil. Segundo a pasta, a iniciativa federal tem contribuído para melhorar a frequência às aulas, reduzir a evasão escolar e ampliar as taxas de aprovação no ensino médio.

Considerando todas as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores do Pé-de-Meia podem alcançar R$ 9,2 mil por aluno.

As redes públicas que ofertam o ensino médio (federais, estaduais, distrital ou municipais) são responsáveis por captar e informar os dados dos estudantes ao Ministério da Educação (MEC), por meio de sistema informatizado.

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