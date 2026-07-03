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Inteligência artificial apoia polícias do Paraná na solução

Forças de segurança do Paraná solucionam 780 crimes em 6 meses com apoio do Olho Vivo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/07/2026 às 10h51
Inteligência artificial apoia polícias do Paraná na solução
Secretaria de Comunicação – Governo do Paraná

O programa Olho Vivo – plataforma baseada em inteligência artificial criada pelo estado do Paraná que atua como um assistente de investigações – apoiou as forças de segurança do estado na solução de cerca de 780 ocorrências criminais nos primeiros seis meses desta fase de operação. No período, o trabalho das equipes resultou em mais de 440 prisões e na recuperação de aproximadamente 400 veículos, segundo dados divulgados pelo governo do Paraná nesta semana.

Junho foi o melhor mês desde a implementação, com cerca de 180 casos solucionados com apoio da tecnologia – o sexto mês consecutivo de crescimento e um resultado nove vezes maior que o registrado em janeiro, marco inicial desta fase da iniciativa.

"O uso dessa tecnologia integrada tem potencializado o trabalho das forças de segurança do Paraná, dando mais agilidade e precisão nas ações que visam coibir o crime e prender os criminosos", afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Saulo de Tarso Sanson, em um comunicado enviado à imprensa nesta quinta-feira (5).

Desenvolvido em parceria com a PAX, startup brasileira de IA, o programa Olho Vivo lê placas de forma automatizada, identifica modelo e cor dos veículos e detecta fraudes como a clonagem – situação em que uma mesma placa aparece circulando simultaneamente em pontos distantes. As informações são cruzadas em tempo real com bases de furto, roubo e mandados judiciais em aberto, gerando alertas para as equipes. A decisão sobre cada alerta é sempre de um policial: cabe às polícias Militar e Civil avaliar e agir sobre cada ocorrência.

Casos que ganharam solução

Em Paranaguá, a única pista sobre um veículo usado em um homicídio era um detalhe: a lanterna traseira esquerda queimada. A partir dessa descrição, o sistema localizou o automóvel nas imagens de monitoramento e, em menos de 24 horas, o carro — que estava com placa falsa e havia sido roubado semanas antes — foi recuperado e dois suspeitos, detidos.

Na Região Metropolitana de Curitiba, o sistema ajudou a refazer o trajeto do carro da família de um jovem desaparecido, que estava em surto após interromper a medicação. Cruzando o modelo do veículo com um detalhe específico — uma bicicleta presa ao porta-malas —, a plataforma indicou o perímetro onde o rapaz foi encontrado com vida e devolvido à família.

Os resultados mostram como a tecnologia aplicada à segurança pública pode encurtar o tempo de resposta e ampliar a precisão das investigações, sempre com a decisão final nas mãos dos agentes de segurança.

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