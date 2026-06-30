Brasil vence o Japão de virada e segue firme rumo às oitavas de final

A Seleção Brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida emocionante disputada nesta segunda-feira (29), o Brasil derrotou o Japão por 2 a 1, de virada, garantindo a classificação com um gol de Gabriel Martinelli aos 45 minutos do segundo tempo. O Japão abriu o placar ainda na primeira etapa com Kaishu Sano. Na volta do intervalo, Casemiro empatou de cabeça e, já nos acréscimos, Martinelli marcou o gol da vitória brasileira. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, pelas oitavas de final, no próximo domingo (5 de julho).

Brasil – A Seleção Brasileira demonstrou poder de reação após sair atrás do placar e manteve a tradição de avançar nas fases eliminatórias da Copa. Casemiro foi decisivo ao marcar o gol de empate, enquanto Gabriel Martinelli saiu do banco para garantir a classificação nos minutos finais.

Japão – A seleção japonesa fez um jogo consistente, abriu o marcador e esteve próxima de levar a decisão para a prorrogação. No entanto, acabou sofrendo a virada nos acréscimos e se despediu da Copa do Mundo, encerrando sua participação na fase de mata-mata.

Paraguai – O Paraguai protagonizou uma das maiores surpresas da Copa ao eliminar a Alemanha. Após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os paraguaios venceram por 4 a 3 nos pênaltis e avançaram às oitavas de final. Agora, aguardam o vencedor do duelo entre França e Suécia.

Alemanha – A equipe alemã voltou a decepcionar em um Mundial. Mesmo dominando boa parte da partida, empatou por 1 a 1 com o Paraguai e acabou derrotada na disputa por pênaltis por 4 a 3, sendo eliminada ainda na primeira fase do mata-mata.

Marrocos – A seleção marroquina também garantiu classificação ao superar a Holanda. Depois de empate em 1 a 1 após a prorrogação, os marroquinos foram mais eficientes nas cobranças de pênaltis, venceram por 3 a 2 e seguem vivos na disputa pelo título mundial.

Holanda – Os holandeses criaram oportunidades, mas desperdiçaram cobranças decisivas na disputa por pênaltis e foram eliminados por Marrocos. O resultado confirma mais uma zebra nesta fase eliminatória da Copa do Mundo.



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