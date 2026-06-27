Vereadora de Tenente Portela solicita revitalização da sinalização da RSC-472

RSC-472 é um importante corredor para os municípios das regiões Celeiro e da Zona de Produção (Foto: Diones Roberto Becker)

A vereadora Micheli Vargas (PDT) apresentou na sessão ordinária do Poder Legislativo de Tenente Portela, um requerimento solicitando a revitalização da sinalização vertical e horizontal da RSC-472, especialmente no trajeto que conecta Tenente Portela e Três Passos. O documento foi encaminhado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

Na justificativa, a pedetista afirma que as faixas de divisão de pista e bordos encontram-se, em diversos pontos, desgastadas ou completamente apagadas. — Tal situação compromete a segurança viária, sobretudo no período noturno e em dias de chuva ou neblina, dificultando a visualização da pista pelos motoristas e aumentando o risco de acidentes — diz um trecho da justificativa.

A RSC-472 é um importante corredor para os municípios das regiões Celeiro e da Zona de Produção. Diariamente, o trajeto é utilizado para diferentes tipos de transporte, escoamento das safras agrícolas e por veículos de passeio.

Avaliação da CNT

A Pesquisa CNT de Rodovias de 2025 classificou como “péssima” a parte da RSC-472 que liga Tenente Portela ao distrito de Osvaldo Cruz, em Frederico Westphalen. Os critérios levaram em conta a qualidade do pavimento, a sinalização e a geometria da via.

Ao analisar o percurso entre Frederico Westphalen e Três Passos, a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) considerou “ruim” o estado geral da rodovia. O pavimento e a sinalização receberam o mesmo conceito, enquanto a geometria do asfalto foi considerada “péssima”.

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