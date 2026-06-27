Domingo, 28 de Junho de 2026
14°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereadora de Tenente Portela solicita revitalização da sinalização da RSC-472

Documento foi encaminhado ao DAER

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
27/06/2026 às 18h40 Atualizada em 27/06/2026 às 18h43
Vereadora de Tenente Portela solicita revitalização da sinalização da RSC-472
RSC-472 é um importante corredor para os municípios das regiões Celeiro e da Zona de Produção (Foto: Diones Roberto Becker)

A vereadora Micheli Vargas (PDT) apresentou na sessão ordinária do Poder Legislativo de Tenente Portela, um requerimento solicitando a revitalização da sinalização vertical e horizontal da RSC-472, especialmente no trajeto que conecta Tenente Portela e Três Passos. O documento foi encaminhado ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

Na justificativa, a pedetista afirma que as faixas de divisão de pista e bordos encontram-se, em diversos pontos, desgastadas ou completamente apagadas. — Tal situação compromete a segurança viária, sobretudo no período noturno e em dias de chuva ou neblina, dificultando a visualização da pista pelos motoristas e aumentando o risco de acidentes — diz um trecho da justificativa.

A RSC-472 é um importante corredor para os municípios das regiões Celeiro e da Zona de Produção. Diariamente, o trajeto é utilizado para diferentes tipos de transporte, escoamento das safras agrícolas e por veículos de passeio.

Avaliação da CNT

A Pesquisa CNT de Rodovias de 2025 classificou como “péssima” a parte da RSC-472 que liga Tenente Portela ao distrito de Osvaldo Cruz, em Frederico Westphalen. Os critérios levaram em conta a qualidade do pavimento, a sinalização e a geometria da via.

Ao analisar o percurso entre Frederico Westphalen e Três Passos, a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) considerou “ruim” o estado geral da rodovia. O pavimento e a sinalização receberam o mesmo conceito, enquanto a geometria do asfalto foi considerada “péssima”.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mesmo apresentando bons resultados esportivos e sociais, o projeto corre o risco de parar por falta de recursos (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)
Tenente Portela Há 9 horas

Gurias do Yucumã correm risco de encerrar atividades por falta de recursos

Alerta é do coordenador dos trabalhos, o professor aposentado Ildo Scapini

 Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola possui quatro praças de pedágio (Foto: Diones Roberto Becker)
Novos valores Há 12 horas

Reajuste nos pedágios aumenta a despesa para quem viajar da Região Celeiro à capital

Desde a 0h desta sexta-feira (26/6), está em vigor a nova tabela de preços

 (Foto: UCEFF)
Reconhecimento Há 2 dias

UCEFF concede título de Doutor Honoris Causa ao governador Jorginho Mello em cerimônia em Itapiranga

Honraria reconhece a atuação do governador na ampliação do acesso ao ensino superior em Santa Catarina. Evento reuniu autoridades, dirigentes da instituição e estudantes beneficiados por bolsas do FUMDESC.

 (Foto: Divulgação / Amuceleiro)
Consulta Popular Há 3 dias

Assembleia do Corede Celeiro define propostas da Consulta Popular 2026/2027

Encontro realizado em Três Passos selecionou quatro demandas que irão compor a cédula de votação; duas delas receberão recursos que somam R$ 2,05 milhões, conforme o resultado da eleição marcada para julho.

 (Foto: Assessoria de Comunicação / Sicoob Creditapiranga)
Reconhecimento Há 4 dias

Sicoob Creditapiranga conquista selo GPTW pelo terceiro ano seguido

Cooperativa volta a figurar entre as melhores empresas para trabalhar no país e reforça sua política de valorização das pessoas, bem-estar interno e fortalecimento do cooperativismo junto aos colaboradores, cooperados e comunidade.

Tenente Portela, RS
14°
Chuva
Mín. 14° Máx. 17°
14° Sensação
2 km/h Vento
98% Umidade
100% (82.45mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Segunda
15° 13°
Terça
18° 14°
Quarta
17° 16°
Quinta
15°
Sexta
12°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal
Esportes Há 3 horas

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
Esportes Há 8 horas

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal
Internacional Há 8 horas

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,03%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 327,751,18 +0,14%
Ibovespa
173,295,14 pts 0.76%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias