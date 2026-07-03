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Menino de 8 anos captura surubim gigante e inspira nova geração de pescadores

Jocka Pesca fisgou um surubim de 1,32 metro e quase 50 quilos na Argentina; após a captura, o peixe foi devolvido ao rio seguindo os princípios da pesca esportiva

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Departamento de Jornalismo Jocka Pesca
03/07/2026 às 07h32
Menino de 8 anos captura surubim gigante e inspira nova geração de pescadores
(Foto: Divulgação Departamento de jornalismo Jocka Pesca)

Aos 8 anos, o brasileiro Jocka Pesca vem chamando a atenção por feitos que impressionam até pescadores experientes. Durante uma expedição em Passo de la Patria, na Argentina, o menino fisgou um surubim de 1,32 metro e quase 50 quilos nas águas do Rio Paraná, uma captura considerada rara até para profissionais da pesca esportiva.

A conquista se soma a outro marco alcançado quando ele tinha apenas 7 anos, ao capturar um dourado de 10,9 quilos e 91 centímetros. Embora os números sejam expressivos, a proposta da família sempre foi ir além dos recordes, utilizando a pesca esportiva como ferramenta de educação ambiental, convivência familiar e valorização da natureza.

Reconhecido pelo Google como o maior influenciador infantil de pesca esportiva e turismo do Brasil, Jocka compartilha experiências ao lado dos pais em diferentes rios, pousadas e destinos turísticos do Brasil e da Argentina. Em todas as pescarias, os peixes capturados são devolvidos ao rio, reforçando a prática da pesca esportiva consciente e a preservação das espécies.

O projeto também recebeu reconhecimento nacional ao ser convidado para representar o Rio Grande do Sul na Fishing Show Brazil, considerada a maior feira de pesca esportiva, náutica e turismo da América Latina.

Turismo que preserva e gera riqueza

Além de incentivar a conservação dos rios, o trabalho desenvolvido pela Família Jocka Pesca contribui para divulgar destinos ligados à pesca esportiva e ao ecoturismo. Entre eles estão Passo de la Patria, na Argentina, o Pesqueiro do Cabrita, em Porto Xavier (RS), a Barranca do Bico, em São Borja (RS), além de outros empreendimentos e municípios.

A divulgação desses destinos fortalece o turismo regional, movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, guias de pesca e o comércio local. A proposta defendida pela família mostra que a preservação dos recursos naturais também representa desenvolvimento econômico e geração de oportunidades para as comunidades.

Jocka Pesca em números

  • Idade: 8 anos;
  • Maior surubim capturado: 1,32 metro e quase 50 quilos;
  • Maior dourado capturado: 10,9 quilos e 91 centímetros;
  • Destinos divulgados: Brasil e Argentina;
  • Representação oficial: convidado para representar o Rio Grande do Sul na Fishing Show Brazil;
  • Missão: incentivar a pesca esportiva, o turismo sustentável, a preservação dos rios e a convivência familiar;
  • Prática: todos os peixes capturados retornam ao rio após o registro.

O verdadeiro troféu

Embora as capturas impressionem pelos números, o maior resultado do projeto não está no tamanho dos peixes. A principal conquista é incentivar crianças e famílias a viverem experiências ao ar livre, fortalecer os laços familiares, conhecer novos destinos e despertar a consciência sobre a importância da preservação dos rios.

Ao mostrar que grandes aventuras ainda podem acontecer longe das telas, Jocka Pesca se tornou exemplo de que esporte, turismo e conservação ambiental podem caminhar juntos, inspirando uma nova geração de pescadores conscientes.

 

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