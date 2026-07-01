Saída de pista é registrada na ERS-330 entre Miraguaí e Redentora

Por volta das 17h50 desta quarta-feira (1º), um veículo Volkswagen Gol saiu da pista na ERS-330, na altura da comunidade de Vista Alegre, entre os municípios de Miraguaí e Redentora.



De acordo com as informações iniciais, o automóvel seguia no sentido Miraguaí–Redentora quando, por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista.



No momento do acidente, chovia na região e a pista estava molhada, fator que pode ter contribuído para a saída de pista. As causas, no entanto, ainda serão apuradas.



Até o momento, não há confirmação de pessoas feridas.



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