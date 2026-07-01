ação conjunta apreende submetralhadoras e espingarda em Crissiumal

A Brigada Militar e a Polícia Civil apreenderam armas de fogo durante uma ação conjunta realizada na tarde de segunda-feira (29), em Crissiumal. A operação integrou a Operação Força Total e contou com a atuação da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e de agentes da Polícia Civil.

Durante a ação, foram apreendidas duas submetralhadoras calibre .45 de fabricação argentina, uma espingarda calibre 12 e seis carregadores desmuniciados.

As forças de segurança não divulgaram o local onde ocorreu a apreensão, nem informaram se houve prisões relacionadas à ocorrência.

A operação foi realizada por policiais militares do 7º BPM em conjunto com a Polícia Civil.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



