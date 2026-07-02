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Rio Uruguai entra em cota de alerta e causa represamento em Iraí

Elevação do nível hídrico decorre das chuvas acumuladas no Norte gaúcho e no Oeste catarinense, mobilizando órgãos de monitoramento

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: LA +
02/07/2026 às 15h23
Rio Uruguai entra em cota de alerta e causa represamento em Iraí
Foto de Cidade Regional

O Rio Uruguai atingiu a marca de 6,65 metros no município de Iraí, conforme a medição realizada ao meio-dia desta quinta-feira, 2 de julho. O índice enquadra o manancial na chamada cota de alerta — representada pela classificação de grau laranja —, que antecede o nível técnico de inundação. O cenário decorre do volume de chuva registrado nos últimos dias em toda a bacia hidrográfica, gerando o monitoramento contínuo por parte da Defesa Civil.

A variação do nível hídrico é influenciada pelo escoamento dos afluentes localizados no Norte do Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina, que seguem ampliando a vazão em direção ao leito principal. Boletins do Sistema de Alerta Hidrológico apontam que a tendência de elevação se estende a outros pontos da bacia, englobando localidades como Itapiranga (SC) e Porto Mauá (RS). Em paralelo, a Foz do Chapecó Energia comunicou que a usina hidrelétrica opera dentro dos padrões de segurança e mantém contato com as autoridades regionais.

Impactos nos afluentes urbanos

A elevação do Rio Uruguai começou a causar reflexos diretos nos rios menores da região devido à dificuldade de escoamento da água. Em Iraí, o Rio Mel começou a apresentar pontos de represamento, com acúmulo perceptível no largo do Balneário Oswaldo Cruz e avanço gradual sobre as margens em trechos de menor declive da área urbana.

As equipes de fiscalização acompanham com atenção especial as proximidades das ruas Adalberto Zeilmann e Paul Harris, consideradas áreas baixas e vulneráveis a alagamentos.

A capacidade de absorção do terreno no interior da bacia encontra-se reduzida em razão do elevado grau de saturação do solo, fator que potencializa o escoamento superficial em direção aos leitos. Até o momento, não foram registradas ocorrências de desalojamento na cidade.

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