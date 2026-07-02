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Linha 6-Laranja do Metrô de SP inicia operação nesta sexta-feira

Não haverá cobrança e funcionamento será em horário reduzido

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/07/2026 às 15h01
Linha 6-Laranja do Metrô de SP inicia operação nesta sexta-feira
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo começa a operar nesta sexta-feira (3) na cidade de São Paulo com a inauguração do trecho entre as estações João Paulo I e Perdizes, ligando a zona norte à oeste. Neste primeiro momento, o embarque será gratuito e funcionará das 10h às 15h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

Estão previstas 15 estações quando a construção estiver completa, mas apenas seis estarão disponíveis: João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia e Perdizes.

A operação será feita com um trem por via e intervalo estimado de 13 minutos.

Pela Estação Água Branca, o trecho inicial fará integração com a Linha 7-Rubi, da CPTM. Cada estação contará com mais de uma entrada e saída. No entanto, nesse período inaugural, apenas o acesso principal estará disponível.

A frota total prevista é de 22 trens. Cada trem tem capacidade de transportar 2.044 pessoas e pode chegar a até 90 km/h. Durante a operação comercial, a velocidade deve ser de 80 km/h.

Expansões

Quando finalizada, a Linha 6-Laranja terá mais de 15 quilômetros de extensão, com 22 trens, que percorrerão 15 estações.

De acordo com o governo de São Paulo, a linha reduzirá o deslocamento em cerca de 1h30 de ônibus para 23 minutos por metrô.

Além dos seis pontos iniciais, a Linha 6-Laranja contará com as estações Brasilândia, Maristela, Itaberaba-Hospital Vila Penteado, PUC-Cardoso de Almeida, FAAP-Pacaembu, Higienópolis-Mackenzie, 14 Bis-Saracura, Bela Vista e São Joaquim.

Pela estação Higienópolis-Mackenzie, o percurso fará conexão com a Linha 4-Amarela. Também haverá integração com a Linha 1-Azul, a partir da Estação São Joaquim.

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