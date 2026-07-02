Quinta, 02 de Julho de 2026
10°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Proporção de crianças com celular cai; segurança é motivo mais citado

Faixa etária de 10 a 13 anos é a única que registrou recuo em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/07/2026 às 10h55
Proporção de crianças com celular cai; segurança é motivo mais citado
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A preocupação com privacidade e segurança se consolidou como principal motivo para evitar que crianças e adolescentes tenham telefone celular. É o que mostra o módulo temático sobre tecnologia da informação e comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgado nesta quinta-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano passado, a proporção de crianças de 10 a 13 anos que tinham o aparelho caiu pela primeira vez, desde que a pesquisa começou a ser feita em 2016. O IBGE identificou que 55,2% dos brasileiros nessa faixa etária tinham celular, um recuo de 1,5 ponto percentual na comparação com 2024.

A principal explicação para essa queda pode estar entre aqueles que ainda não têm celular. O motivo mais alegado foi a preocupação com privacidade e segurança , indicada por 32% dos responsáveis, 7,8 pontos percentuais a mais do que em 2024. A série histórica mostra ainda que essa proporção quase dobrou desde 2022.

Naquele ano, o principal motivo alegado pelos pais para que os filhos dessa faixa etária não tivessem celular era o preço elevado do aparelho, seguido pela falta de necessidade e pelo fato de que essas crianças já usavam o celular de outra pessoa. A preocupação com segurança e privacidade aparecia apenas em quarto lugar.

O analista do IBGE Gustavo Fontes destaca ainda que o grupo de 10 a 13 anos foi o único que registrou queda na posse de celular em 2025. Nas outras faixas etárias, o crescimento se manteve, fazendo com que esse uso alcançasse 89,8% da população em geral.

"A gente tem visto cada vez mais uma preocupação com a segurança das crianças, com a exposição delas nas redes sociais, por exemplo. A gente teve também em 2025 uma restrição ao uso de celulares nas escolas", avalia Fontes.

Outro dado da pesquisa que fortalece essa avaliação é a ligeira queda no acesso à internet nessa faixa etária, independentemente do aparelho utilizado, de 84,9% para 84,4% . Entre as crianças que se mantêm desconectadas, o principal motivo alegado é a falta de necessidade, mas a preocupação com privacidade e segurança aparece em segundo lugar.

Novamente, este foi o único grupo etário a registrar queda, mas a pesquisa também identificou uma estabilidade entre os adolescentes de 14 a 19 anos. Considerando a população geral, o uso da internet subiu de 89,2% para 90,5%.

Idosos

Outro destaque da pesquisa é o avanço da tecnologia entre os idosos. Em 2025, 74,5% dos brasileiros com mais de 60 anos utilizavam a internet, um aumento de 4,4 pontos percentuais em comparação com 2024 e de mais de 29 pontos em relação a 2019. A proporção dos idosos que têm celular também cresceu de 78,3%, em 2024, para 80,3%, em 2025.

Nos dois casos, a análise dos idosos que ainda não estão conectados mostra uma situação diversa da verificada entre as crianças. O principal motivo apontado é não saber utilizar a internet e o celular.

Mas, como destaca o analista Gustavo Fontes, é cada vez mais difícil viver fora da rede. "A internet está cada vez mais inserida no cotidiano. Muitos serviços hoje são feitos pela internet, então existe um certo estímulo para os idosos buscarem utilizá-la."

Essas diversas utilidades também aparecem na pesquisa. Em 2025, 74,2% das pessoas acessavam bancos ou outras instituições financeiras pela internet, por exemplo, uma alta de 14,4 pontos percentuais com relação a 2022. O acesso a serviços públicos pela rede também subiu de 33,2% para 41,1% no mesmo período.

Além disso, no ano passado, pela primeira vez, mais da metade da população conectada declarou que compra ou encomenda bens ou serviços pela internet. A proporção, que era de 47,9%, passou para 52,7%.

Entre as 12 funcionalidades pesquisadas, a mais frequentes é "conversar por chamadas de voz ou vídeo", hábito de 95,3% dos brasileiros que usam a internet. Em seguida, vêm "enviar mensagens de texto, voz e imagens por aplicativos", declarado por 90,2%, e "assistir vídeos, incluindo programas, filmes e séries", algo feito por 89,3% da população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Oito em cada 10 mortos em ações policiais são negros, mostra relatório

No ano passado, número de óbitos aumentou 6,4% na comparação com 2024

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Estado pede desculpa a familiares de vítimas de violência policial

País reconheceu responsabilidade por violações aos direitos humanos

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

Parada LGBTQIA+ no Rio defende mais representantes no Legislativo

Lema é chamar para eleição de pessoas comprometidas com o movimento

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

Orgulho LGBT: pessoas trans celebram projeto de inclusão pelo futebol

Professor explica que atividade excede a finalidade esportiva
Direitos Humanos Há 4 dias

Polícia legislativa proíbe bandeira LGBTQIA+ em gramado do Congresso

Grupo relata que agentes foram hostis e mandaram recolher

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 17°
16° Sensação
1.96 km/h Vento
97% Umidade
100% (15.09mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sexta
11°
Sábado
15°
Domingo
20°
Segunda
15°
Terça
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Tecnologia mudará o desenvolvimento urbano no Brasil e Paraguai
Câmara Há 20 minutos

Procurador assassinado em Pernambuco é incluído no Livro dos Heróis da Pátria
Câmara Há 20 minutos

Projeto regulamenta negociação trabalhista e representação sindical no setor público
Câmara Há 20 minutos

Medida provisória cria programas de crédito para trabalhadores informais e beneficiários do Fies
Tecnologia Há 53 minutos

Publicidade digital no Brasil cresce 12,7% e soma R$ 42,7 bi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,19%
Euro
R$ 5,95 +0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 339,130,99 +2,04%
Ibovespa
172,300,48 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7054 (01/07/26)
02
11
34
63
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3724 (01/07/26)
01
02
03
05
06
07
12
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias