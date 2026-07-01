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Neblina provoca saída de pista no centro de Tenente Portela

Condutor de um Volkswagen perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a área da praça de brinquedos; forte neblina reduzia a visibilidade no momento do incidente

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
01/07/2026 às 10h28
Neblina provoca saída de pista no centro de Tenente Portela
(Foto: Divulgação grupos de WhatsApp)

Um veículo Volkswagen saiu da pista na manhã desta terça-feira, em Tenente Portela, nas proximidades da praça de brinquedos, no centro da cidade. Conforme as informações apuradas, a forte neblina que atingia o município reduzia significativamente a visibilidade e teria contribuído para o acidente.

Após perder o controle da direção, o automóvel atravessou o meio-fio e parou parcialmente sobre a área da praça, às margens da via.

A imagem mostra o veículo imobilizado após a saída de pista. Não há informações sobre feridos ou sobre danos além do automóvel e do local atingido.

A intensa neblina registrada nas primeiras horas do dia exige atenção redobrada dos motoristas. Em situações de baixa visibilidade, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura dos demais veículos e utilizar corretamente a iluminação do automóvel.

 

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