O comércio eletrônico brasileiro encerrou 2025 com faturamento de R$ 235,5 bilhões, alta de 15,3% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM). Para 2026, a projeção é de R$ 259,8 bilhões, com 97 milhões de compradores e ticket médio de R$ 562,15. Junto a esse crescimento estrutural, consolida-se também o ecossistema brasileiro de cupons de desconto, cashback e grupos de oferta em aplicativos de mensagem.

Dados do levantamento TIC Domicílios 2025, conduzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), indicam que aplicativos de mensagem são utilizados diariamente por praticamente todos os perfis de brasileiros conectados à internet. O Pix é usado por 75% dos internautas para pagamentos, e 79% das transações de e-commerce são realizadas via smartphone, segundo a ABIACOM.

Profissionalização do setor de cupons no Brasil

O ecossistema brasileiro de plataformas especializadas em cupons amadureceu nos últimos cinco anos. Operações artesanais, comuns no início da década passada, deram lugar a estruturas com equipes editoriais dedicadas à verificação manual de cada código antes da publicação. Entre as plataformas que operam nesse modelo está o Grupo de Desconto, agregador de cupons e ofertas verificadas de marketplaces e lojas brasileiras, com operação editorial verificada que mantém atualização contínua de promoções de Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e demais varejistas nacionais.

Para Adriano Sena, especialista em marketing digital, o crescimento do setor acompanha mudanças estruturais no consumo digital brasileiro. "O consumidor brasileiro internalizou nos últimos anos a lógica de pesquisar antes de comprar. Combinadores de preço, cupons e cashback deixaram de ser ferramentas opcionais e passaram a integrar a rotina de decisão de compra de boa parte das famílias", comenta o especialista.

Educação financeira ganha tração entre brasileiros

Em paralelo ao crescimento das ferramentas digitais de consumo, a procura por conteúdos sobre organização financeira também avança. Cursos gratuitos sobre orçamento doméstico, planejamento de gastos e uso consciente do crédito ganharam espaço em plataformas educacionais brasileiras. Análise sobre como combinar formação online, ferramentas digitais e métodos clássicos para reorganizar o orçamento doméstico está disponível em estudo sobre educação financeira em 2026, que aborda a interseção entre qualificação gratuita e ferramentas de economia.

Reflexos em diferentes públicos consumidores

O fenômeno alcança públicos específicos com necessidades particulares de planejamento orçamentário. Candidatos a concursos públicos, por exemplo, integram um segmento com gastos recorrentes em materiais de estudo, plataformas de questões e cursos preparatórios. Com a Lei Orçamentária Anual (LOA 2026) autorizando 163.802 vagas no serviço público federal, esse público cresce em volume. Estratégias de redução de custos na preparação de concursos foram organizadas em análise técnica específica sobre o tema, que detalha desde materiais oficiais gratuitos até o uso estratégico de plataformas de cupons em compras educacionais.

A maturidade do setor também coloca em foco os direitos do consumidor digital. O Procon, principal órgão estadual de defesa do consumidor no país, mantém orientações específicas sobre verificação de idoneidade de lojas, pesquisa prévia de preços e uso responsável de ferramentas como cupons e cashback. Compilado completo com o guia do Procon sobre compras seguras na internet reúne os marcos legais aplicáveis, do Código de Defesa do Consumidor à Lei Geral de Proteção de Dados, e detalha a escalada correta para resolução de conflitos extrajudiciais.

Grupos de oferta em aplicativos de mensagem

Outra dimensão do fenômeno é o crescimento dos grupos de oferta em aplicativos de mensagem, especialmente no WhatsApp e no Telegram. A combinação entre uso massivo de mensageria móvel, consolidação do e-commerce mobile e sensibilidade brasileira a preço criou condições para que esses grupos se consolidassem como canal cotidiano de descoberta de promoções. A anatomia dos grupos de oferta no WhatsApp foi documentada em análise cultural sobre o tema, que detalha desde a sociologia do consumo brasileiro até os subtipos de grupos existentes no ecossistema.

Segundo Sena, o cenário de 2026 sinaliza maturidade do consumo digital no Brasil. "O brasileiro construiu, à sua maneira, uma das experiências mais ricas de varejo digital do mundo. A combinação entre Pix, mensageria, cupons e cashback compõe um ecossistema particular, que mistura tecnologia avançada com cultura de pesquisa de preço e compartilhamento coletivo de informação", conclui o especialista.

A projeção de R$ 259,8 bilhões em faturamento do e-commerce para 2026, somada ao avanço das plataformas de cupons, cashback e grupos de oferta, indica que o consumo digital brasileiro deve seguir como um dos setores mais dinâmicos da economia nacional. O acompanhamento das mudanças no comportamento de compra, das ferramentas disponíveis e dos direitos do consumidor é apontado como caminho para que o crescimento estrutural se traduza em benefício efetivo para as famílias brasileiras.