RS segue em alerta para chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo

O Rio Grande do Sul permanece em alerta para a ocorrência de chuva intensa, ventos fortes, queda de granizo e geadas ao longo dos próximos dias. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso de perigo segue válido até o fim desta semana.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a quarta-feira (1º) deve concentrar os maiores volumes de chuva nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste, com acumulados entre 70 e 100 milímetros, podendo ultrapassar os 130 milímetros em alguns pontos. Em determinadas áreas, a precipitação poderá chegar a 100 milímetros em apenas seis horas.





Entre a tarde desta terça-feira (30) e a noite de quarta-feira (1º), também há previsão de tempestades com possibilidade de queda isolada de granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos e queda de árvores.

Além da instabilidade, a previsão indica queda nas temperaturas, com possibilidade de geadas e mínimas próximas de 3°C em algumas regiões do Estado.





As áreas com maior atenção incluem o Noroeste, Nordeste, Sudoeste, Sudeste, Centro Ocidental e Centro Oriental do Rio Grande do Sul.





O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de quedas e descargas elétricas.