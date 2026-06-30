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RS segue em alerta para chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo

Defesa Civil e Inmet alertam para temporais, rajadas de até 90 km/h e possibilidade de geadas nos próximos dias.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações do Inmet
30/06/2026 às 10h34
RS segue em alerta para chuva intensa, ventos fortes e risco de granizo
(Foto: Arte Sistema Província)

O Rio Grande do Sul permanece em alerta para a ocorrência de chuva intensa, ventos fortes, queda de granizo e geadas ao longo dos próximos dias. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso de perigo segue válido até o fim desta semana.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, a quarta-feira (1º) deve concentrar os maiores volumes de chuva nas regiões Noroeste, Norte e Nordeste, com acumulados entre 70 e 100 milímetros, podendo ultrapassar os 130 milímetros em alguns pontos. Em determinadas áreas, a precipitação poderá chegar a 100 milímetros em apenas seis horas.

Entre a tarde desta terça-feira (30) e a noite de quarta-feira (1º), também há previsão de tempestades com possibilidade de queda isolada de granizo e rajadas de vento de até 90 km/h. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, destelhamentos e queda de árvores.

Além da instabilidade, a previsão indica queda nas temperaturas, com possibilidade de geadas e mínimas próximas de 3°C em algumas regiões do Estado.

As áreas com maior atenção incluem o Noroeste, Nordeste, Sudoeste, Sudeste, Centro Ocidental e Centro Oriental do Rio Grande do Sul.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Previsão para Tenente Portela e Região Celeiro

Em Tenente Portela, a previsão do INMET indica manutenção do tempo instável nos próximos dias. Entre terça-feira (30) e quarta-feira (1º), há previsão de chuva, com volumes que podem variar entre 70 e 100 milímetros, não sendo descartados acumulados superiores em áreas do Noroeste gaúcho. O período também será marcado por risco de temporais isolados, descargas elétricas, rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h e possibilidade de queda de granizo. As temperaturas devem oscilar entre 10°C e 18°C, mantendo a sensação de frio.

Na quinta e sexta-feira, a instabilidade perde força e uma massa de ar frio avança sobre a região. As mínimas devem ficar entre 3°C e 6°C, com possibilidade de formação de geada nas primeiras horas da manhã, principalmente em áreas de baixada. As máximas não devem ultrapassar os 15°C. Os ventos tendem a perder intensidade a partir de quinta-feira.

A previsão também é semelhante para municípios vizinhos, como Vista Gaúcha, Derrubadas e Barra do Guarita, que permanecem sob alerta para chuva intensa, ventos fortes e eventual queda de granizo até quarta-feira, com redução da instabilidade e queda acentuada das temperaturas na segunda metade da semana.

 

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