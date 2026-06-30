PF investiga lavagem de dinheiro desviado da área de saúde do Rio

A 2ª fase da Operação Anáfora foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) pela Polícia Federal (PF), para investigar lavagem de dinheiro desviados de recurso públicos destinados à área da saúde, no Rio de Janeiro.

Os policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Dez deles foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal e pela Justiça Federal da 2ª Região (TRF2).

A 1ª fase da operação, em 2022 , apurou suposto favorecimento em contratos na área de saúde com uma cooperativa de trabalho pelo município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no valor total de R$ 563,55 milhões em pouco mais de dois anos.

As investigações constataram que os investigados "mantêm bens próprios em nome de terceiros, realizam despesas incompatíveis com a própria condição financeira e participam de negociações vinculadas a imóveis".

Segundo a PF, eles poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que venham a surgir no decorrer das investigações.