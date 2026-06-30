Governo do Estado investe cerca de R$ 30 milhões em pontes na Fronteira Oeste e no Noroeste

A reconstrução da infraestrutura rodoviária gaúcha com foco na resiliência climática segue avançando. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), está destinando R$ 29,61 milhões para obras de pontes na Fronteira Oeste e no Noroeste. Os projetos, viabilizados com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), buscam não apenas reparar danos estruturais, mas modernizar as travessias para suportar o fluxo atual e resistir a futuros eventos climáticos.

Ponte na ERS-507, em Alegrete

Na Fronteira Oeste, os esforços se concentram na ponte da ERS-507, sobre o Arroio Capivari, em Alegrete. A obra já está em execução e recebe um aporte de R$ 7,6 milhões. No local, está sendo erguida uma nova ponte de concreto armado com 64 metros de extensão e 12 metros de largura, configurada em mão dupla. Essa nova construção substitui definitivamente a antiga travessia metálica de via única.

A infraestrutura da obra, composta pelas fundações, já está concluída. A mesoestrutura, formada pelos pilares e encontros que sustentam a ponte e transferem as cargas para as fundações, também se encontra praticamente finalizada.

Projetos buscam não apenas reparar danos estruturais, mas modernizar as travessias para resistir a futuros eventos climáticos -Foto: Ascom Daer

Travessia na ERS-344, em Entre-Ijuís

Já no Noroeste, o destaque é o projeto de recuperação da ponte sobre o Rio Ijuí, na ERS-344, em Entre-Ijuís. Com investimento de R$ 22,61 milhões, a intervenção abrange toda a extensão de 233 metros da travessia. A estrutura atual, que tem oito metros de largura, será ampliada para 16 metros, passando a contar com acostamento e passeio para pedestres em ambos os lados, além da instalação de barreira New Jersey e reforço em toda a base.

Atualmente, o projeto executivo encontra-se em análise técnica pelo Daer, enquanto a empresa contratada já realiza a mobilização do canteiro de obras. A expectativa é de que as intervenções estruturais tenham início ao longo do mês de julho.

Investimento em estruturas mais seguras

Para o titular da Selt, Clóvis Magalhães, as intervenções corrigem gargalos históricos e oferecem estruturas definitivas para polos fundamentais do Estado. "Tanto no Noroeste quanto na Fronteira Oeste, a nossa base econômica é fortemente ligada ao agronegócio. Estávamos lidando com pontes antigas, algumas de via única ou muito estreitas, que não comportavam mais o tamanho e o peso das cargas atuais, além de estarem vulneráveis aos extremos climáticos. Com os recursos do Funrigs, estamos construindo pontes mais largas, de mão dupla e com engenharia de ponta para garantir que a produção e as pessoas circulem com segurança absoluta", destacou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou os detalhes técnicos que farão a diferença nessas modernizações. "Os projetos que elaboramos para a ERS-344 e para a ERS-507 representam um salto de qualidade. A ampliação da estrutura em Entre-Ijuís e a substituição de uma estrutura metálica ultrapassada por concreto armado em Alegrete são obras robustas. Elas garantem vias muito mais seguras e resilientes para as comunidades, perfeitamente preparadas para o volume de tráfego que essas regiões demandam hoje", afirmou.

Na ERS-344, equipes já iniciaram os serviços preliminares próximo à ponte do Rio Ijuí -Foto: Ascom Daer

Obras na Fronteira Oeste:

Ponte sobre o Arroio Capivari ERS- 507, em Alegrete

Extensão: 64 m

Investimento: R$ 7,6 milhões

Obra em execução

Rodovia ERS-241, entre São Francisco de Assis e São Vicente do Sul

Extensão: 53,73 quilômetros

Investimento: R$ 80 milhões

Projeto em conclusão

Obras na região Noroeste:

Rodovia ERS-305, entre Horizontina e Vila Cascata

Extensão: 15,13 quilômetros

Investimento: R$ 28,87 milhões

Obra em execução

Ponte sobre o Rio Ijuí ERS-344, entre Entre-Ijuís e Santo Ângelo

Extensão: 233 m

Investimento: R$ 22,61 milhões

Projeto em conclusão





Obras nas regiões Metropolitana, Central, dos Vales e Serra: