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Copa do Mundo reúne campanhas com brindes personalizados

Torneio de 2026 mobiliza ações temáticas no varejo e em empresas, com produtos voltados à torcida, eventos internos e relacionamento com clientes.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 09h30
Copa do Mundo reúne campanhas com brindes personalizados
Imagem gerada por ChatGPT

Copa do Mundo da FIFA 2026 reúne 48 seleções em 104 partidas, disputadas entre 11 de junho e 19 de julho no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Além da programação esportiva, o torneio aparece em campanhas de comunicação, produtos temáticos e ativações realizadas por empresas durante o período dos jogos, conforme o calendário oficial da competição.

Levantamento "O Brasil em Campo", realizado pela Opinion Box em parceria com a Expertise, ouviu 1.028 pessoas que pretendiam acompanhar o torneio. Segundo os dados publicados pelo Meio & Mensagem, 72% dos entrevistados afirmaram ter visto alguma ação ou campanha ligada à Copa, enquanto 60% disseram gostar quando marcas desenvolvem produtos temáticos para a ocasião.

Produtos temáticos integram as campanhas

Campanhas relacionadas ao torneio podem incluir produtos voltados a eventos internos, ações em pontos de venda, programas de relacionamento e encontros organizados para acompanhar as partidas. Copos, garrafas, bolsas, chaveiros, cadernos e kits para os dias de jogo estão entre os itens que podem receber cores, mensagens e elementos visuais associados ao universo do futebol.

A distribuição de brindes também aparece em ativações presenciais. Em São Paulo, a Arena Brasileira reuniu 30 marcas em uma programação com transmissões dos jogos, shows e ações de relacionamento no Parque Ibirapuera. De acordo com o Meio & Mensagem, as iniciativas previstas incluem interação com o público, degustação, conteúdo, música e distribuição de brindes.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, o calendário da competição permite que empresas organizem ações para colaboradores, clientes e parceiros. "A Copa reúne públicos em torno de uma mesma agenda e abre espaço para brindes ligados à convivência, à torcida e ao relacionamento", afirma.

Pereira explica que a escolha do produto deve considerar o local e o formato da ação. "Um encontro interno para assistir aos jogos pode envolver copos, garrafas ou kits de apoio. Já uma campanha voltada ao consumidor pode trabalhar com itens vinculados a uma condição de compra ou a uma ação no ponto de venda", comenta.

Planejamento orienta ações durante o torneio

Material publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresenta o período da Copa como uma oportunidade para pequenos negócios planejarem campanhas temáticas, experiências presenciais, produtos de ocasião e ações de relacionamento. A publicação também recomenda atenção ao uso de marcas, identidades visuais e expressões protegidas relacionadas à FIFA e à competição.

Nesse contexto, empresas sem vínculo oficial com o torneio podem desenvolver materiais ligados ao futebol e ao clima de torcida sem indicar associação institucional com a organização do evento. A definição da arte, das mensagens e dos elementos aplicados aos produtos precisa fazer parte do planejamento da campanha.

Pereira ressalta que o cronograma também deve considerar etapas como escolha do item, aprovação da arte, quantidade e distribuição. "Grandes eventos concentram muitas campanhas no mesmo período. Quanto antes a empresa define o público, o produto e a data de entrega, maior é a previsibilidade para executar a ação", declara.

Brindes entram no calendário corporativo

No ambiente interno, itens personalizados podem compor ações de endomarketing, comunicação com equipes e organização de espaços para acompanhar os jogos. Em campanhas externas, podem integrar ativações em lojas, eventos, ações de compre e ganhe e iniciativas voltadas ao relacionamento com clientes.

A aplicação dos produtos varia conforme o perfil do público e o objetivo definido pela empresa. Durante a Copa do Mundo, os brindes personalizados passam a fazer parte de um conjunto mais amplo de ações que utiliza o calendário esportivo como contexto para comunicação, convivência e relacionamento.

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